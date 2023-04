Comment bien porter la chemise blanche ?

Huit ans après son départ de Lille, Hervé Renard va diriger ce vendredi son premier match à la tête de l'équipe de France féminine. Pour bien préparer ce rendez-vous capital, voici un tuto pour porter votre chemise blanche avec goût.

Si l’on ne sait pas encore quelles joueuses commenceront le premier match de l’ère Hervé Renard ce vendredi contre la Colombie, à Clermont-Ferrand, l’accoutrement du néosélectionneur ne fait quasiment aucun doute. Sauf énorme retournement de situation, le vainqueur des CAN 2012 et 2015 devrait porter sa chemise blanche fétiche. Un bout de tissu que ce coach superstitieux a adopté en 2010 : « Nous avons gagné notre premier match contre la Tunisie, et je portais une chemise blanche. Le match suivant, nous avons perdu contre le Cameroun et j’avais mis une chemise bleue » , avait-il expliqué à la BBC en 2012. Depuis, sa liquette immaculée ne quitte plus ses épaules lors des matchs, sauf lorsqu’il remporte un trophée et qu’il se met torse nu.

Attention, ça tire

Depuis plus d’une décennie, Hervé Renard a fait un choix fort : celui de porter son vêtement de manière très moulante. Ce qui ne passe pas forcément auprès de tout le monde. « On tend vraiment vers ce que j’appelle la chemise de boîte de nuit. Très cintrée, un brin vulgaire. C’est une zone dangereuse. La chemise blanche en popeline, c’est une chemise de ville faite pour être portée ample, cravatée sous une veste » , analyse Marc Beaugé, rédacteur en chef du magazine de mode masculine L’Étiquette (n°10 disponible le 7 avril). Toutefois, les heures passées par le technicien à la salle de sport rattrapent un peu ce constat : « J’imagine volontiers que quand on prend soin de son corps comme il a l’air de le faire, on a plutôt envie que ça se voie. » Et puis, même s’il porte son vêtement deux, voire trois tailles trop petit, son accoutrement fait passer un message. « La chemise blanche a un truc un peu dramatique, un peu théâtral. Quand tu penses aux chemises de Bernard-Henri Lévy, c’est un peu ça aussi. Ces mecs qui ont fait de la chemise blanche un truc identitaire » , appuie Marc Beaugé.…

Tous propos recueillis par LT, sauf mention.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com