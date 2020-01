Comment Andrew, fils préféré d'Elizabeth II et prince déchu, est tombé avec l'affaire Epstein

Le 17 novembre dernier, le prince Andrew Albert Christian Edward, duc d'York, retrouve sa mère au château de Windsor, comme chaque dimanche à l'heure de la messe. Le fils cadet de la reine incline la tête, dépose un baiser sur la main gantée de la reine, puis se penche pour l'embrasser sur les deux joues. Un petit rituel que « mummy » affectionne particulièrement.Ce matin-là, il a une bonne nouvelle à lui annoncer. La veille au soir, Elizabeth II, 93 ans, était au lit à l'heure où 2,5 millions de ses sujets assistaient, médusés, à l'entretien fleuve - quarante-cinq minutes - accordé par son fils à la BBC. La journaliste Emily Maitlis racontera s'être pincée : « Je suis en train d'interroger un membre de la famille royale sur sa vie sexuelle et son amitié avec un pédophile ! »Réponses douteuses, rires déplacés, explications cyniques... Les déclarations du prince ont laissé pantois médias et téléspectateurs. « L'émission commence à 21 heures, résume Lydia Starbuck, chroniqueuse de la royauté. À 22 heures, Andrew est fini. » L'intéressé n'en a pas conscience, persuadé, comme il vient le dire à sa mère, d'avoir réussi haut la main cette opération de communication qu'il prépare en secret depuis trois mois. Depuis le 10 août 2019. Le 16 novembre 2019, sur la BBC, le prince Andrew répond avec cynisme aux questions d'Emily Maitlis sur ses relations avec Jeffrey Epstein. Cela causera sa perte. PLA/Planet Photos/KCS Presse Ce jour-là, dans une cellule de la prison fédérale de New York, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu. Ce millionnaire américain de 66 ans était accusé d'être à la tête d'un vaste trafic sexuel d'adolescentes. Le dossier est accablant. Epstein mort, c'est à son entourage que les victimes vont demander des comptes.Au cœur du scandale, un petit livre en cuir noir saisi par le FBI. Epstein s'est toujours vanté de connaître les grands de ce monde. Et c'est ...