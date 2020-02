Comment a été conçu le palmarès des villes les mieux gérées

Les données comptables proviennent de https://www.data.gouv.frPérimètre : les communes affichant plus de 64 790 habitants.La population correspond aux données « population totale » de l'Insee, appelée aussi « population légale ».L'ensemble des comptes regroupent le budget principal, les budgets annexes, y compris les SPIC (service public industriel et commercial), tant des communes que des groupements à fiscalité propre de rattachement (métropole, communauté d'agglomération, urbaine, de commune) et EPT (établissements publics territoriaux). Les données calculées par habitant pour chaque entité sont imputées à la commune. Les mises à disposition de personnel facturées sont déduites des charges et des produits. (Opérations budgétaires nettes crédits des comptes 7084). Par ailleurs, les reversements de fiscalité entre intercommunalité et communes ont fait l'objet d'un traitement spécifique et d'une neutralisation pour ne pas générer de doubles comptes.Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 et variation depuis 2014 par habitant : achats et variations de stocks ; les autres charges externes ; les impôts, taxes et versements assimilés ; les charges de personnel ; les autres charges de gestion courantes ; les charges financières ; les charges exceptionnelles. (Opérations budgétaires nettes débits des comptes 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 et 67). Les dotations aux amortissements et provisions comptes 68 ne...