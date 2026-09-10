« Comme si j'avais balancé son chat » : le coach de Charlton s'en prend à un arbitre

« Comme si j'avais balancé son chat » : le coach de Charlton s'en prend à un arbitre

Les alignements de voyelles et de consonnes donnent des mots, qui, assemblés, donnent des phrases. Mais certaines phrases n’ont aucun sens. Du moins, dans l’imaginaire collectif. En tout cas, le coach de Charlton, Nathan Jones, n’en a que faire des expressions déjà établies, et crée les siennes.

Un but hors-jeu à la base de sa colère

Ce mercredi soir, alors que son équipe venait de concéder un match nul contre le QPR de Julien Stephan, Jones a tiré la gueule en conférence de presse, fustigeant un but sifflé hors-jeu, qui à son sens, ne l’était pas. …

ABS pour SOFOOT.com