Comme prévu, Jules Koundé a mis Rennes dans sa poche

Viser l'Europe pour y affronter les tout meilleurs, et se faire maîtriser par un défenseur qui évoluait encore à Bordeaux il y a un an. C'est la frustrante expérience qu'ont vécue ce soir les attaquants du Stade rennais, muets pour la première fois de la saison au stade Ramón Sánchez Pizjuán, l'antre du FC Séville (1-0). La faute, donc, à un Jules Koundé aussi propre dans les duels que séduisant et dangereux balle au pied.

Koun-délice

Rennes se noie dans la sauce andalouse

L'anecdote date de mars 2018. Encore tout neuf dans le paysage de la Ligue 1, Jules Koundé, 19 piges et une poignée de matchs en pro, se fend d'un message de réclamation adressée aux administrateurs Mon Petit Gazon. Considéré comme attaquant dans le jeu de Fantasy football, le stoppeur les implore de bien vouloir lui rendre sa position naturelle. Vidéo où on le voit foirer un dribble face à un joueur strasbourgeois à l'appui, le Sean Paul Girondin l'admet :Deux ans et demi plus tard, la vidéo peut prêter à sourire. Car le Jules Koundé apparu ce mercredi soir sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville était visiblement tout sauf fâché avec ses panards. Premier relanceur d'un FC Séville totalement maître du ballon pendant 90 minutes face à un Stade rennais petit bras, l'ancien Bordelais a ainsi fait apprécier une qualité de jeu long aux petits oignons, dont a plusieurs fois souffert Brandon Soppy. C'est sur l'une de ses transversales à l'opposé que Munir, trouvé dans le dos du latéral breton, a bien failli offrir l'ouverture du score à Ocampos, frustré par un Gomis(26). Un schéma reproduit en début de deuxième période, sans plus de succès pour l'ancien barcelonais.Également auteur au retour des vestiaires d'une ouverture lumineuse dont Munir, parti à la limite du hors-jeu, mais rattrapé par la patrouille, n'a finalement pu profiter, Koundé ne s'est pas contenté de multiplier les diagos. L'ancien bordelais a également porté régulièrement le danger sur la cage de Gomis. Secondé sur la ligne par Bourigeaud sur cette tête de l'international espoirs français partie pour faire mouche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com