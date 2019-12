Comme Liverpool, ils ont joué deux matchs en 24 heures

Ce mardi soir, Liverpool va disputer un match de League Cup contre Aston Villa. Demain, mercredi, les Reds vont jouer la demi-finale du Mondial des clubs face à Monterrey. Jürgen Klopp va devoir aligner deux équipes différentes. Or, les Reds ne sont pas les premiers dans cette situation. Parfois, certaines équipes ont même dû disputer deux matchs le même jour.

Celtic, avril 1916

Benfica, 31 mai et 1er juin 1961

Il y a cent ans, déjà, des problèmes de calendrier se posaient pour certains clubs devant disputer trop de matchs. Le 15 avril 1916, le Celtic va en subir les conséquences, en devant disputer deux matchs... le même jour. Et le pire, dans tout ça, c'est que l'un se jouait à domicile, et l'autre à l'extérieur. Pas franchement emmerdés par ces problématiques, les joueurs du Celtic ont commencé par flanquer un cinglant 6-0 à Raith Rovers, ce qui leur permet de remporter mathématiquement le titre de champion. Les six buts inscrits leur permettent d'ailleurs d'atteindre le total fou de 104 buts inscrits en 34 matchs, nouveau record (Falkirk en avait inscrit 103 en 1907-1908). Fort de ce sacre et de ce record, Celtic se rend à Motherwell pour y disputer un match reporté, initialement prévu le 25 mai. Des centaines de supporters font le déplacement en train, et assistent à une nouvelle victoire de leur équipe (3-1), le coach alignant exactement le même onze... à un joueur près. Très, très solide.Jouer deux matchs en deux jours, cela arrive. Mais vivre deux moments historiques en deux jours, c'est plus rare. C'est pourtant ce qui est arrivé au Benfica Lisbonne, le 31 mai et le 1juin 1961. Le 31 mai, les Lisboètes disputent la finale de la Coupe des clubs champions face au FC Barcelone, à Berne, en Suisse. Ils s'imposent 3-2, mettant ainsi fin à l'hégémonie du Real Madrid, et remportant leur première C1. Forcément, la nuit est longue et la fête arrosée. Or, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com