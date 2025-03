"Comme l'apocalypse", les incendies de forêt en Corée du Sud déchirent les montagnes

Un incendie de forêt d'une tombe familiale à Andong le 26 mars 2025 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Le chauffeur de camion Lee Seung-joo traversait les montagnes d'Andong en voiture, dans le sud-est de la Corée du Sud, lorsque les incendies ont frappé, transformant la région en "un véritable enfer" qui a fait au moins 24 morts.

"C'était comme l'apocalypse", se souvient l'homme de 39 ans. Il fait partie des quelque 27.000 évacués en raison des feux de forêt qui ravagent la région depuis cinq jours, attisés par des vents violents et une sécheresse extrême.

Ils ont causé des "dégâts sans précédent", a déclaré le président par intérim Han Duck-soo, selon lequel la situation peut encore empirer.

Des tronçons de la route nationale 7, la principale autoroute de la côte est, ont été plongés dans le chaos alors que les incendies rattrapaient les personnes évacuées, coincées dans les embouteillages.

"Des boules de feu sont tombées comme une pluie entre les véhicules bloqués, mettant le feu aux voitures", a décrit un témoin aux médias locaux.

Un homme puise de l'eau de la rivière Anmangcheon pour éteindre les braises après qu'un incendie de forêt ait détruit sa propriété à Uiseong ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

"Les conducteurs ont à peine réussi à s'échapper des voitures en feu. C'était le chaos total", raconte à l'AFP Cho Jae-oak, 75 ans, producteur de pommes qui a dû fuir de sa propriété.

Lui et sa femme ont tenté de sauver leur ferme, en vain.

Les vents violents, ainsi qu'un accident qui a coûté la vie à un pilote, ont contraint les autorités à suspendre les opérations de lutte par hélicoptère et par drone.

- Évacuez! -

Les pompiers luttent contre les flammes restantes s lors d'un incendie de forêt au temple de Gounsa le 26 mars 2025 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

"Attention ! Veuillez évacuer rapidement !", lance le chef du village de Hawmaeri, où vivent environ 46 foyers, dans une vidéo circulant sur Internet et vérifiée par l'AFP.

"Le village entier est en feu, et votre maison va bientôt prendre feu", ajoute-t-il alors que l'incendie d'Uiseong se dirige à toute allure vers leurs maisons.

La plupart des habitants se sont échappés mais lui et sa famille ont été retrouvés morts mardi, à côté de leur voiture incendiée, dirigée dans le sens opposé de celui des évacués, a indiqué la police locale.

Ils ont "essayé de secourir les habitants qui auraient pu être isolés", ont raconté des témoins.

Au moins trois pompiers ont été tués, ainsi qu'un pilote d'hélicoptère, qui est décédé lorsque son appareil s'est écrasé dans une zone montagneuse, ont indiqué les autorités.

En plus des milliers de pompiers, soutenus par des soldats et d'autres personnels d'urgence, des secouristes se sont rendus dans le sud-est pour distribuer notamment des médicaments.

Les organisations de secours aux animaux se sont également rendues dans la région, où de nombreux chiens souvent attachés dehors, sont morts après avoir inhalé de la fumée. D'autres, retrouvés vivants, étaient brulés et en état de choc.

- Colère-

Les personnes évacuées de chez elles en raison de l'incendie de forêt qui approche, restent au gymnase de l'école élémentaire Sinsung à Andong, ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

La majorité des victimes et des évacués sont des personnes âgées, souvent entre 60 et 70 ans, dans une région ou la moyenne d'âge dépasse les 60 ans, et le taux de natalité est le plus bas du monde, selon les autorités.

Certains d'entre eux, encore sous le choc après la perte de leur maison dans les flammes, ont été accueillis à l'intérieur d'un gymnase d'une école à Andong où le silence est pesant.

D'autres rescapés expriment leur colère, déplorant avoir vu leur maison réduites en cendres avant même l'arrivée des secours.

"Toute la région doit coopérer pour éteindre cet incendie. Nous devons éteindre le feu rapidement", a plaidé à l'AFP Park Sung-tae, un agriculteur.

Car, s'inquiète-t-il, si la fumée bloque la lumière du soleil trop longtemps, "le travail agricole sera difficile" et la récolte de cette année sera perdue.