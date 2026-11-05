Côme s'offre un record après sa victoire écrasante contre Lens
Onze gagnants. Avec une victoire 9-1, pas étonnant que quelques records tombent, que ce soit du côté de Lens ou de Côme. Chez les Italiens, on sera sûrement satisfait d’entendre que Côme est la première équipe où onze joueurs ont été impliqués sur au moins un but dans un match de Ligue des champions, selon une stat d’Opta. Ce qui prouve plutôt bien que la victoire écrasante de mercredi soir est le fruit d’un collectif qui marche (très très) bien.
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