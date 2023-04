Combien vaut un chalet à... Annecy

Il faut compter entre 1,5 et 1,6 million d’euros pour acquérir un bien de 150 mètres carrés dans le massif des Aravis. (© MAISON TALLOIRES)

Typiques de la région savoyarde, les chalets sont très recherchés par les porteurs de projets dans le bassin annécien. En ce début d’année, il faut compter entre 1,5 et 1,6 million d’euros pour acquérir un bien de 150 mètres carrés dans le massif des Aravis

Pourquoi investir à Annecy ?

Habitat à étages avec un soubassement en pierre et une ossature bois, le chalet savoyard traditionnel est très prisé.

La demande reste importante dans ce secteur très attrayant.

Et pour cause, surnommée la «Venise des Alpes» et forte d’une population de plus de 130.000 habitants, Annecy est considérée comme l’une des villes où l’on vit le mieux en France.

«Toutefois, l’activité a légèrement ralenti par rapport à 2021, qui a éte une année exceptionnelle», relève Geraint Davies, directeur de l’agence Barnes Mont-Blanc.

Les futurs propriétaires sont plus attentifs au prix des logements.

«Nous constatons un peu plus de négociations qu’auparavant», soutient Geraint Davies.

En ce début d’année 2023, il faut compter 5.456 euros le mètre carré pour acheter un bien à Annecy, selon Meilleurs Agents.

Cependant, dans les stations de ski situées dans un rayon de 30 km, les prix de vente peuvent dépasser les 10.000 euros le mètre carré.

Les quartiers à prospecter

Pour trouver un chalet typique, mieux vaut se diriger vers les Aravis. À une trentaine de minutes d’Annecy, La Clusaz et le Grand-Bornand sont des stations recherchées.

«Il existe une forte demande pour ces lieux qui restent proches de la ville et du lac. Une localisation idéale, qui permet de profiter des charmes de la