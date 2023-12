Combien de joueurs de Ligue 1 participeront à la CAN ?

Pas tous logés à la même enseigne.

Les Coupes d’Afrique et d’Asie des nations (qui se dérouleront respectivement entre le 13 janvier et le 11 février, et entre le 12 janvier et le 10 février) vont amputer les effectifs des clubs de Ligue 1 dans les prochaines semaines. Selon un calcul de L’Équipe , près de 95 joueurs seront potentiellement concernés par ces compétitions (plus le Lensois Óscar Cortés qui va disputer le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques 2024 avec la Colombie).…

TM pour SOFOOT.com