Combien de députés ont vraiment quitté LREM depuis 2017 ?

Une dizaine, 12, 13, 17, une vingtaine ? À lire les articles et les commentaires publiés ces derniers jours, on s'y perd pour savoir précisément combien de députés La République en Marche (LREM) ont quitté le groupe parlementaire ou le parti depuis les élections législatives de juin 2017. Ce mardi, c'est l'élue des Français d'Amérique latine Paula Forteza qui a annoncé claquer la porte du mouvement et du groupe. L'élue, soutien de Cédric Villani aux municipales à Paris, a mis en avant « beaucoup de raisons liées au fond » mais aussi « la méthode, la stratégie politique » du mouvement. On fait le point sur le nombre précis de départs, alors que certains évoquent déjà le risque pour LREM de perdre sa majorité absolue. Les douze qui ont quitté le groupe et le partiAu lendemain des élections législatives de juin 2007, le groupe de députés LREM comptait 314 membres, dont 5 « apparentés ». Ces derniers participent également à la vie parlementaire du groupe et disposent des mêmes droits, mais il n'ont pas le même statut et revendiquent une certaine distance avec le parti.Ce 29 janvier 2020, ils ne sont plus que 302 (dont 8 apparentés), en comptant le départ de Paula Forteza annoncé mardi. Cela fait donc douze députés, élus sous l'étiquette LREM, qui ont totalement quitté le groupe parlementaire, et donc de facto le parti, en deux ans et sept mois.La majorité d'entre eux ont justifié leur départ pour des raisons de désaccords politiques, et ont rejoint le groupe Libertés et Territoires. Le premier d'eux, Jean-Michel Clément, n'avait pas supporté le contenu de la loi asile et immigration. La politique du gouvernement en matière d'immigration a aussi été la raison avancée, en novembre 2019, par Jennifer de Temmerman, partie rejoindre les non inscrits. Pourquoi je pars.« Parfois, le combat se mène autrement. Pour porter les Objectifs de Développement Durable, pour les droits humains, pour ...