"Combien choisir son champagne" : un tweet de Bercy fait polémique en pleine grève contre la réforme des retraites

Publié au premier jour de la vaste mobilisation contre la réforme des retraites, un tweet du ministère de l'Économie relayant un article pour bien choisir son champagne a provoqué la colère ou la moquerie des internautes.

Le ministère des Finances, le 15 juin 2015. ( AFP / JOEL SAGET )

Au moins 800.000 personnes sont descendues dans la rue jeudi 5 décembre partout en France et des secteurs entiers d'activité ont tourné au ralenti dans le cadre d'une mobilisation massive contre la réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Pendant ce temps-là, le ministère de l'Économie et des Finances tweetait un article sur "comment bien choisir et conserver votre champagne" . Un message, probablement programmé à l'avance et depuis supprimé de Twitter, qui a fait grandement réagir, certains se moquant de ce mauvais timing, ou d'autres dénonçant le décalage du gouvernement avec la mobilisation sociale d'ampleur.

"Le jour où la colère sociale gronde, le tweet collector du Ministère des Finances... "Comment bien choisir son champagne?" Des champions! #deconnexion", a notamment dénoncé le candidat PCF aux élections municipales à Paris Ian Brossat.