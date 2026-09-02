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Combien ce mercato d’été va-t-il vraiment rapporter à l’OM ?
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 14:30
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Combien ce mercato d’été va-t-il vraiment rapporter à l’OM ?

Combien ce mercato d’été va-t-il vraiment rapporter à l’OM ?

Les mercatos se suivent, et ne se ressemblent absolument pas à la Commanderie. Alors que Marseille présentait sur la saison 2024-2025 un déficit monstre de 125 969 000 euros, et se laissait aller à des mercatos très onéreux, chef McCourt a décidé d’imposer un resserrage de ceinture poussé à l’extrême, pour passer la DNCG et pour arrêter de gaspiller son argent.

Approximativement, ce mercato estival va rapporter aux alentours des 90 millions d’euros aux comptes marseillais. La plus grosse vente a été celle de Mason Greenwood, parti pour 39 patates en Turquie , suivie par le craquage de Leverkusen, qui a lâché 23 millions pour Medina . Le dernier vendu, Quinten Timber a fait tomber au dernier moment dans le ciel marseillais 20 millions d’euros . Enfin, parmi les plus petites opérations, on retrouve les transferts de Rulli et de Pierre-Emerick Aubameyang et les prêts payants de Leonardo Balerdi et d’Hamed Traoré, dont les sommes combinées s’élèvent aux alentours des 8 millions d’euros .…

ABS pour SOFOOT.com

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