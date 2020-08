Coman symbole

En offrant la sixième Ligue des champions de l'histoire du Bayern Munich grâce à une tête rageuse à l'heure de jeu, Kingsley Coman a puni son club formateur sans une once de pitié. Un retour de bâton symbolique que seul le PSG était en mesure de vivre.



La surprise du Flick

Le Bayern éteint le PSG et gagne sa sixième Ligue des champions

Alors qu'on s'attendait à une myriade de buts entre le Bayern Munich et le PSG ce dimanche soir à l'Estádio da Luz, seul un petit pion a été inscrit lors de cette finale de Ligue des champions. Ironie du sort, c'est le Parisien de naissance Kingsley Coman qui l'a mise au fond, devenant le neuvième joueur tricolore à inscrire un but en finale de C1, et offrant au passage la sixième coupe aux grandes oreilles de l'histoire du club bavarois. Surtout, l'ancien feu follet du Camp des Loges, qu'il fréquentait depuis l'âge de neuf ans, a tué les espoirs de son club formateur à lui tout seul. Et à vrai dire, il n'y avait qu'au PSG que ce genre de coups du sort pouvait arriver.C'est à l'heure de jeu, sur une merveille de centre de Joshua Kimmich, que Coman a fait chavirer de bonheur la Bavière. Placé au second poteau, dans le dos de Thilo Kehrer, le Parisien pure souche n'a plus qu'à smasher le cuir dans les filets de son ancien club. C'est alors sa troisième frappe de la rencontre, et celle-ci fait enfin mouche. En revanche, c'est seulement son troisième but en C1 cette saison, et celui-ci vaut de l'or pour Hans-Dieter Flick, qui l'a préféré à Ivan Periši? (au contraire des deux précédents matchs). Finalement, le technicien allemand, qui ne l'avait plus titularisé en C1 depuis le mois de février dernier et le huitième de finale aller contre Chelsea, a eu plus que raison.Raison car Coman a fait mal aux reins de Kehrer plus d'une fois au cours de cette finale. D'ailleurs, il aurait pu obtenir un penalty sur un débordement juste avant la mi-temps. Et mille fois raison, car il n'a eu aucune pitié au moment de doucher d'un coup de casque le PSG. Un club qu'il a quitté il y a déjà six ans, après seulement quarante petites minutes de jeu en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com