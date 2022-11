Coly : "Il y a une vraie Sadio-dépendance, c'est incontestable"

Le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du monde, après sa blessure au genou droit le 8 novembre dernier, est évidemment le sujet de conversation numéro 1 au Sénégal, alors que les Lions de la Téranga vont affronter les Pays-Bas ce lundi. Ferdinand Coly, l'ancien défenseur de la génération 2002, est lui aussi sous le choc. Désormais, c'est officiel, les champions d'Afrique devront se débrouiller sans leur meilleur joueur...

"Je n'étais pas spécialement optimiste à partir du moment où les médecins du Bayern Munich, qui sont tout de même des gens très compétents, ont communiqué sur la blessure de Mané. Mais comme tout le monde au Sénégal, j'y croyais un petit peu."

"Bien sûr, le Sénégal ne se résume pas qu'à lui, car cette sélection est composée de très bons joueurs. Mais il est clairement au-dessus. Il a une vraie influence, son rôle est essentiel. Il y a une vraie Sadio-dépendance, c'est incontestable."

Les gens ne parlent que de ça ! C'est un véritable drame, le forfait de Sadio est sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations. On savait, depuis sa blessure, que sa participation était incertaine. On s'accrochait à un espoir, celui de le voir revenir pour le deuxième match, plus sûrement pour le troisième, contre le Qatar. Les gens ont prié, espéré, car ils pensaient qu'un miracle serait possible. Je vous avoue que je n'étais pas spécialement optimiste à partir du moment où les médecins du Bayern Munich, qui sont tout de même des gens très compétents, ont communiqué sur la blessure de Mané. Mais comme tout le monde au Sénégal, j'y croyais un petit peu.Oui. Il se blesse douze jours avant le début de la Coupe du monde, et son forfait est officialisé à quatre jours du match face aux Pays-Bas. Au Sénégal, ceux qui espéraient un retour de Sadio pendant la compétition savaient aussi qu'il n'aurait pas été à 100%. Et Sadio à 50%, pour un joueur aussi explosif, aussi véloce, ce n'est plus tout à fait le même joueur, même si, quand on a son talent, on peut faire basculer un match même diminué. Aujourd'hui, il n'est plus là, et il ne reste plus beaucoup de temps au sélectionneur, Aliou Cissé, pour mettre en place un plan B, même si je suppose qu'il avait commencé à y réfléchir quand il a appris la blessure de Sadio.

