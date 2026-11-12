Colonies israéliennes : treize ONG demandent au gouvernement de soutenir la proposition de loi interdisant les échanges avec la France

Cécile Duflot, à Paris le 28 mai 2025. ( AFP / LEO VIGNAL )

Les ONG, dont Amnesty International France, Oxfam France, et la Ligue des droits de l'Homme (LDH), déplorent que la reconnaissance diplomatique de l'État palestinien ne s'accompagne à ce jour d'aucune mesure concrète face aux accusations de "génocide" et de colonisation.

"Pour ou contre le droit international". Ce jeudi 12 novembre, treize organisations non gouvernementales (ONG) ont appelé les députés à prioriser l'examen et à voter en faveur d'une proposition de loi visant à interdire la vente en France de produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie. Porté par plus de 100 députés issus de huit groupes parlementaires et adopté lundi en commission, le texte doit être examiné le 19 novembre dans l'hémicycle.

La proposition de loi prévoit notamment une interdiction d'importer, d'acheter et de mettre en vente des marchandises originaires des colonies israéliennes en Cisjordanie. Les ONG signataires, parmi lesquelles Amnesty International France, Oxfam France, le CCFD-Terre Solidaire et la Ligue des droits de l'Homme (LDH), demandent au gouvernement de soutenir clairement ce texte, deux mois après les déclarations du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait affirmé l'intention de la France d'interdire ces échanges."Derrière le commerce avec les colonies, il y a une réalité humaine que l'on ne peut pas ignorer : celle d'une vie palestinienne progressivement asphyxiée par l'occupation et la colonisation", a déclaré Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France.

"Pérenniser" l'engagement du gouvernement

Les signataires s'appuient sur l'avis consultatif rendu en 2024 par la Cour internationale de Justice (CIJ), qui demande aux États d'empêcher les relations commerciales favorisant le maintien des colonies. Pour la présidente de la LDH, Nathalie Tehio, "les députés auront un choix simple : pour ou contre le droit international". L'organisation de défense des droits humains estime également qu'inscrire cette mesure dans la loi permettrait de "pérenniser" l'engagement du gouvernement, "quel que soit le résultat des élections présidentielles de 2027". Les ONG exhortent l'exécutif à donner des consignes de vote en faveur du texte à la majorité parlementaire, déplorant que la reconnaissance diplomatique de l'État palestinien ne s'accompagne à ce jour d'aucune mesure concrète face aux accusations de "génocide" et de colonisation.

Malgré un fragile cessez-le-feu instauré en octobre 2025 après deux ans d'une guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023, la bande de Gaza reste plongée dans une crise humanitaire. En Cisjordanie occupée, la situation sanitaire et sécuritaire continue de se dégrader sous la pression d'une hausse des violences commises par des colons israéliens. Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu a rejeté catégoriquement fin septembre au siège de l'ONU les accusations de "projet colonial" et de "génocide" portées contre Israël devant les instances internationales et les ONG.