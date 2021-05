Colonialisme: l'Allemagne reconnaît pour la première fois un génocide en Namibie

Des jeunes filles en uniforme scolaire passent devant le mémorial aux victimes du génocide commis par les colons allemands en 1904 contre les Hereros et le Namas en Namibie à Windhoek, le 20 juin 2017 ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )

L'Allemagne a reconnu vendredi avoir perpétré un génocide contre les Hereros et les Namas pendant l'ère coloniale et va payer à la Namibie plus d'1 milliard d'euros d'aides selon un "accord de réconciliation" considéré comme un "pas dans la bonne direction" par Windhoek.

"Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu'ils sont du point de vue d'aujourd'hui: un génocide ", a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas en conférence de presse le 28 mai 2021 à Berlin ( POOL / Tobias SCHWARZ )

Le chef de la diplomatie a salué la conclusion de cet accord avec la Namibie après plus de cinq ans d'âpres négociations sur les événements survenus dans ce territoire africain colonisé par l'Allemagne entre 1884 et 1915.

Les colons allemands avaient tué des dizaines de milliers d'Hereros et de Namas lors de massacres commis entre 1904 et 1908, considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du 20e siècle.

"L'acceptation de la part de l'Allemagne qu'un génocide a été commis est un premier pas dans la bonne direction", a réagi Alfredo Hengari, le porte-parole du président namibien Hage Geingob, auprès de l'AFP. "C'est la base de la deuxième étape, qui consiste à présenter des excuses, suivies de réparations".

Photo non datée prise durant la guerre de l'Allemagne contre les Herreros et les Namas de Namibie (1904-1908) d'un soldat (d) appartenant probablement aux troupes allemandes gardant des prisonniers de guerre namibiens ( NATIONAL ARCHIVES OF NAMIBIA / Handout )

L'Allemagne entend bien présenter officiellement ses excuses, son chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier doit se rendre à cet effet en Namibie, selon des sources proches des négociations.

"A la lumière de la responsabilité historique et morale de l'Allemagne, nous allons demander pardon à la Namibie et aux descendants des victimes" pour les "atrocités" commises, a souligné M. Maas.

- "Immenses souffrances" -

En revanche, Berlin se garde d'employer le terme de réparations.

La convention de l'ONU sur la prévention et la répression du crime de génocide, élaborée en 1948 après l'Holocauste, ne s'applique pas de façon rétroactive. L'Allemagne estime donc que sa reconnaissance d'un génocide n'ouvre la voie à aucune "demande légale d'indemnisation".

Dans un "geste de reconnaissance des immenses souffrances infligées aux victimes", le pays européen va toutefois soutenir la "reconstruction et le développement" en Namibie via un programme financier de 1,1 milliard d'euros, selon M. Maas.

Cette somme sera versée sur une période de 30 ans, et doit profiter en priorité aux descendants de ces deux populations, notamment pour des projets de développement immobilier ou agricole.

L'accord doit encore être validé par les parlements respectifs des deux pays. Les crimes commis pendant la colonisation empoisonnent depuis de nombreuses années les relations entre Windhoek et Berlin.

Deux crânes de victimes présumées du génocide opéré par les troupes allemandes en Namibie au début du XXe siècle sont exposés dans une église à Berlin, le 29 août 2018 ( AFP / John MACDOUGALL )

Dans une volonté de réconciliation, l'Allemagne avait remis en 2019 à la Namibie des ossements de membres des tribus Herero et Nama exterminés, et la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Michelle Müntefering, avait alors demandé "pardon du fond du cœur".

Un geste jugé nettement insuffisant par leurs descendants et les autorités namibiennes.

L'Allemagne s'est à plusieurs reprises opposée à payer un dédommagement, invoquant les millions d'euros d'aide au développement versés à la Namibie depuis son indépendance en 1990.

Si le travail de mémoire en Allemagne sur la période nazie est généralement jugé exemplaire, celui sur la période coloniale en Afrique, de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe, a été longtemps délaissé.

- Camps de concentration -

Les tribus hereros représentent aujourd'hui environ 7% de la population namibienne contre 40% au début du XXe siècle.

Privés de leurs terres et de leur bétail, ils s'étaient révoltés en 1904 contre les colons allemands, faisant une centaine de morts parmi ces derniers.

Envoyé pour mater la rébellion, le général allemand Lothar von Trotha avait ordonné leur extermination. Les Namas s'étaient soulevés un an plus tard et subirent le même sort.

Un homme passe devant le mémorial aux victimes du génocide commis par les troupes allemandes contre les Herreros et les Namas en 1904, érigé sur l'ancien camp de concentration de Shark Island à Lüderitz, en Namibie, le 26 juin 2017 ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )

Au total, au moins 60.000 Hereros et environ 10.000 Namas perdirent la vie entre 1904 et 1908. Les forces coloniales allemandes avaient employé des techniques génocidaires: massacres de masse, exil dans le désert où des milliers d'hommes, femmes et enfants sont morts de soif, et camps de concentration comme celui tristement célèbre de Shark Island.

Des ossements, en particulier les crânes de victimes, furent envoyés en Allemagne pour des expériences scientifiques à caractère racial. Le médecin Eugen Fischer, qui a officié à Shark Island et dont les écrits ont influencé Adolf Hitler, cherchait à prouver la "supériorité de la race blanche".

