Colonel Presnel Kimpembe

Champion du monde avec les Bleus à 22 ans, Presnel Kimpembe est aujourd'hui le seul titulaire du PSG formé au club. Pourtant, au centre de formation, les coachs ne misaient pas sur "Presko" parmi la génération 1995. Portrait d'un Titi parisien qui a explosé sur le tard.

Dans l'ombre de Rabiot et Ongenda

"Hervin est un joueur à qui on a déroulé le tapis rouge : tout le temps titulaire, il tirait tous les coups francs, il gagnait des sous... En U16, Presnel, lui, n'était même pas interne. En fait, le PSG ne croyait pas vraiment en lui."Yves Gergaud

14 février 2017, le Parc des Princes transpire. Un jeune homme se dépucelle en Ligue des champions. Il s'appelle Presnel Kimpembe, il a 21 ans et remplace dans le onze de départ le capitaine Thiago Silva, blessé, en charnière centrale. Va-t-il tenir le choc face au Barça de Messi, Suárez et Neymar ? Et lui, le défenseur parisien, est-ce qu'il tremble ? ", assure aujourd'hui son pote Jordan Diakiese qui le connaît depuis le centre de pré-formation du PSG."Ah je vais jouer contre Messi ? Tant mieux."" À la 62, le Parc rugit deux fois quand le Parisien fait de Lionel Messi sa Valentine avec une double intervention défensive restée dans les mémoires. Ce soir-là, le PSG gagne 4-0 avec un Kimpembe monstrueux d'agressivité et de sérénité. Tout le monde se souvient de sa première fois, mais rares sont ceux qui en sont fiers.En vrai, le Titi Parisien a toujours voulu se frotter aux meilleurs. ""Tu vas voir, lui, c'est un prodige ", reprend Diakiese."Ah ouais ? Bah, tant mieux qu'il soit dans mon couloir."" Sauf que pendant de longues années, justement, Kimpembe ne faisait pas partie des meilleurs au PSG. À l'époque, au centre de formation parisien, la crème de la génération 1995 s'appelle Adrien Rabiot ou Hervin Ongenda. Le premier disputera 227 matchs en pro avec le PSG. Seulement une petite dizaine pour le deuxième qui se retrouve aujourd'hui dans un club roumain confidentiel : FC Boto?ani. Pourquoi les courbes d'Ongenda et de Kimpembe se sont inversées ? Deux raisons émergent. Premièrement, la marge de progression physique : Kimpembe était un garçon frêle jusqu'à l'âge de 17 ans, alors qu'Ongenda était déjà formé à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com