Colomiers solide leader, Nevers renverse Biarritz par Matthieu Cointe (iDalgo) Colomiers prend de l'avance sur ses poursuivants. Les Haut-Garonnais ont écrasé Provence Rugby ce soir dans leur match de la 23e journée de Pro D2 (30-3). Les Provençaux n'auront jamais existé dans cette partie, et ont encaissé des essais de Soulan, Gori, et Costa Repetto par deux fois. Colomiers récupère le bonus offensif et prend seul la première place du championnat en attendant la rencontre de Perpignan dimanche. De son côté, Biarritz enchaîne un troisième match sans victoire et une deuxième défaite de suite à domicile. Face à Nevers, les Basques ont d'abord été irréprochables (13-0 à la mi-temps) avant de sombrer en seconde période (13-15 au coup de sifflet final). 6es, ils n'ont plus que 4 points d'avance sur Soyaux-Angoulême, vainqueur du RC Vannes (27-15) dans le même temps. Dans les autres rencontres de la soirée, Béziers a enfoncé Valence qui subit un septième revers consécutif (19-26). Aurillac a pris la mesure de Carcassonne (24-12) alors que Mont-de-Marsan est venu s'imposer à Rouen (15-19).

