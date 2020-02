Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colomiers chute au Stade montois et laisse Montauban revenir à un point Reuters • 21/02/2020 à 22:44









Colomiers chute au Stade montois et laisse Montauban revenir à un point par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 21e journée de Pro D2, six matchs étaient au programme samedi soir. À commencer par un duel entre Mont-de-Marsan et Colomiers. Et c'est le leader du championnat, sur une série de neuf victoires consécutives, qui s'est incliné 16-12 sur les terres du Stade montois. Une rencontre durant laquelle les hommes de Julien Sarraute n'ont pas inscrit le moindre essai. Et ce malgré l'expulsion de Muzzio à la 60e minute côté montois. En revanche, ce revers fait les affaires de Perpignan puisque l'USAP est allée s'imposer 18-22 sur la pelouse de Biarritz. Les Sang et Or reviennent à un tout petit point de la Colombe. Parmi les autres matchs de la soirée, Angoulême arrache la victoire chez Rouen Normandie (17-18), le Stade Aurillacois dispose de Vannes à la maison (22-11), Nevers explose Carcassonne (34-12), le Provence Rugby vient à bout de Valence Romans (17-22) et Montauban assure face à Grenoble (21-13).

