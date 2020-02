Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colomiers bat Nevers et passe en tête Reuters • 16/02/2020 à 16:29









Colomiers bat Nevers et passe en tête par Etienne Comte (iDalgo) La défaite de Perpignan, jeudi dernier à Grenoble, profite à Colomiers. La formation haut-garonnaise n'a pas laissé passé l'occasion ce dimanche contre Nevers (39-24) de passer en tête de Pro D2 à l'occasion de la 20e journée. Sur la pelouse du stade Michel-Bendichou, les hommes de Julien Sarraute ont sauté à la gorge de leur visiteurs avec un essai de l'ouvreur, Jules Soulan, dès la 3e minute. Dans une première période à sens unique, les Nivernais n'ont pas voix au chapitre et encaissent cinq essais. La mi-temps est sifflée sur le score sans appel de 36-0. Après la pause, les Columérins font preuve de relâchement et laissent leurs adversaires venir aplatir trois fois dans leur en-but. La réalisation de dernière minute de Manévy pour Nevers prive les vainqueurs de bonus offensif. Colomiers est désormais leader du championnat après huit victoires consécutives, avec deux points d'avance sur Grenoble et quatre sur Perpignan.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.