Colombie: tous les otages libérés après un assaut de la police et l'armée

Un soldat de l’armée colombienne est aperçu à l’intérieur du supermarché Éxito après que les forces de sécurité ont pris d’assaut le bâtiment pour libérer les otages retenus par des hommes armés à Carthagène, en Colombie, aux premières heures du 25 novembre 2026 ( AFP / STR )

Tous les otages retenus depuis mardi par des hommes armés dans un supermarché de la très touristique ville de Carthagène en Colombie, ont été libérés après un assaut des forces de sécurité mercredi à l'aube, a annoncé le président colombien.

Plusieurs explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP sur place, avant que des policiers épaulés par l'armée et des forces spéciales ne pénètrent dans l'enseigne, où une vingtaine de personnes étaient retenues depuis près de 17 heures.

Un des preneurs d'otages a été tué au cours de l'opération, a déclaré le président Abelardo de la Espriella, sans donner de détails sur l'état de santé des personnes libérées.

"Nous leur avons donné l'occasion de se rendre et de libérer les otages. Ils ont refusé et nous avons agi avec fermeté", a défendu le dirigeant, défendant une opération "irréprochable" sur les réseaux sociaux.

Il était arrivé mardi soir à Carthagène pour superviser personnellement les opérations, aux côtés du ministre de la Défense et des chefs de la police.

M. de la Espriella, au pouvoir depuis août, a indiqué que cette prise d'otages relevait de la criminalité ordinaire, écartant toute implication des groupes armés auteurs d'attentats à travers le pays ces derniers mois.

La prise d'otages avait commencé mardi matin, quand les assaillants se sont réfugiés dans le supermarché après le braquage raté d'un fourgon blindé, selon le président colombien.

Des images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux ont montré des hommes masqués armés de fusils aux côtés d'otages agenouillés à l'intérieur du supermarché nommé Exito.

Sur les 30 personnes initialement détenues, 10 avaient été relâchées, dont neuf femmes âgées, selon la police locale.

Les forces de l'ordre ont encerclé le bâtiment et en ont coupé l'électricité, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont également vu des agents accroupis à l'entrée du magasin, arme au poing, ainsi que des tireurs d'élite prendre position sur les toits voisins.

Le déploiement des forces de l'ordre s'était intensifié dans la nuit, avec l'arrivée de troupes d'infanterie de marine et de troupes spéciales de l'armée.

Un hélicoptère de la police à Carthagène au-dessus du site de la prise d'otage, le 24 novembre 2026, en Colombie ( AFP / STR )

"Mon fils est là-bas (...) Il n'est pas rentré du travail et ne répond pas au téléphone, je pense qu'ils l'ont enlevé", a indiqué à l'AFP Jacob Pérez, père d'un des employés du supermarché.

Lors d'une conférence de presse, le président avait solenellement promis : "Je garantis au peuple colombien que nous libérerons ces gens".

2 millions de dollars

Des militaires près du site de la prise d'otage à Carthagène en Colombie le 24 novembre 2026 ( AFP / STR )

Selon les médias locaux, les preneurs d'otages exigeaint près de 2 millions de dollars, deux véhicules blindés et un sauf-conduit. L'AFP n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Carthagène est une ville portuaire des Caraïbes célèbre pour sa vieille ville fortifiée datant de l'époque coloniale, ses complexes touristiques en bord de mer et ses croisières.

La prise d'otages est intervenue quelques heures après une spectaculaire explosion à la voiture piégée à Villavicencio (centre) où la façade du siège du gouvernement local, faisant 25 blessés.

M. de la Espriella a imputé à des dissidents des ex-Farc la responsabilité de cet attentat, coïncidant avec le 10e anniversaire d'un accord de paix historique avec cette guérilla marxiste.

Le dirigeant de droite dure, proche du président américain Donald Trump, a lancé une vaste offensive contre les groupes armés alors que le pays connaît sa pire vague de violence en dix ans sur fond de flambée du narcotrafic.

L'accord de paix du 24 novembre 2016 avec les Farc, alors la plus puissante guérilla du continent, avait apporté la paix à une grande partie de la Colombie.

Mais divers groupes armés, parmi lesquels des paramilitaires et des dissidents des Farc opposés à l'accord, ont intensifié leurs attaques ces dernières années.