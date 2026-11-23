Colombie: pour l'ex-otage Ingrid Betancourt, la paix avec les Farc est "un échec"

La responsable politique franco-colombienne et ancienne candidate à la présidentielle Ingrid Betancourt, qui avait été retenue en otage par les Farc pendant plus de six ans, lors d'une interview avec l'AFP à Bogota le 24 juin 2021 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

L'accord qui a mis fin en Colombie à un demi-siècle de conflit armé entre l'État et les Farc est un "échec", a déclaré à l'AFP Ingrid Betancourt, visage le plus connu des enlèvements menés par cette guérilla marxiste, à l'occasion du 10e anniversaire de l'accord de paix.

"Ce fut une grande déception et un accord raté", a estimé lundi la Franco-colombienne de 64 ans, dans un entretien téléphonique avec l'AFP.

Après 10 ans, "les Colombiens et aussi les victimes doivent se rendre à une évidence douloureuse : malgré toute la bonne volonté de beaucoup de personnes, l'accord n'a pas tenu ses promesses", soutient-elle.

Enlevée en 2002 alors qu'elle faisait campagne pour la présidence en Colombie, Ingrid Betancourt avait été détenue par les Farc pendant plus de six ans.

La responsable politique, qui a été enchaînée pendant une grande partie de sa captivité après avoir tenté de s'évader, a longtemps été le visage à l'international de ce conflit sanglant.

Elle a été libérée en 2008 lors d'un raid au cours duquel des soldats colombiens se sont fait passer pour des guérilleros.

Initialement favorable à l'accord de paix historique signé le 24 novembre 2016, elle s'en est progressivement distancée, jugeant que les chefs des Forces armées révolutionnaires de Colombie avaient bénéficié de trop de clémence.

Finir "comme Haïti"

Alors qu'une grande partie de la Colombie continue de récolter les fruits de la paix, une myriade de factions armées impliquées dans le trafic de cocaïne, dont des groupes dissidents des Farc, ont ces dernières années intensifié les attentats à la voiture piégée, les enlèvements et les attaques de drones.

L'an dernier, un candidat à la présidence a été assassiné en plein meeting.

Le nouveau président, Abelardo De la Espriella, tenant d'une droite dure, a ordonné des frappes aériennes sur des camps de guérilleros et exigé que ces derniers soient traités comme des criminels de droit commun.

Mme Betancourt soutient cette ligne dure.

"Nous n'avons pas d'autre option", affirme-t-elle. "L'Etat doit intervenir pour préserver la vie et la propriété des personnes qui vivent en Colombie, parce que s'il ne le fait pas, nous allons nous retrouver dans une situation comme celle d'Haïti", dit-elle.

Mme Betancourt est particulièrement critique envers la Juridiction spéciale pour la paix, un tribunal mis en place pour juger les pires crimes commis pendant le conflit entre l'État et les Farc.

Sept ans après le début de ses travaux, la JEP, qui épargne la prison aux auteurs en échange de la vérité, a rendu ses premières décisions. L'an dernier, elle a condamné sept anciens dirigeants des Farc et douze ex-membres de l'armée à huit ans de réparations envers leurs victimes.

Des peines "scandaleuses"

Pour Ingrid Betancourt, qui a témoigné contre les Farc, les peines infligées aux ex-guérilleros pour plus de 21.000 enlèvements sont "scandaleuses".

"La peine pour ces personnes accusées de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre a été d'aller nettoyer des espaces (...) ou de repeindre des murs d'écoles", déplore-t-elle, estimant qu'elles auraient dû être condamnées à une assignation à résidence.

Elle accuse les dirigeants des Farc de ne pas endosser la responsabilité de leurs crimes, soit en les justifiant comme faisant partie de leur lutte contre les inégalités, soit en niant avoir eu connaissance des atrocités commises par la base.

"Nous savons qu'il ne bougeait pas une feuille d'arbre dans les camps (de la guérilla) sans que le secrétariat (la direction, ndlr) ne le sache", soutient Ingrid Betancourt, qui s'était de nouveau présentée à la présidentielle en 2022 avant de se retirer de la course face à de mauvais sondages.

M. De la Espriella milite pour que la JEP soit fermée en 2028 et que toutes les affaires restantes soient jugées par des tribunaux pénaux ordinaires.

Jhon Jairo Olivero Grisales, un ancien chef des Farc dans le département de Tolima, dont le dossier est toujours en cours devant le tribunal, confie à l'AFP n'être "pas prêt à aller en prison".

"Je n'ai pas déposé les armes dans un endroit où nous respirions l'air pur pour finir enfermé", dit-t-il.