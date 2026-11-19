Des manifestants participent à une mobilisation contre la réforme fiscale du gouvernement, à Cali, en Colombie, le 19 novembre 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Les syndicats et partis d'opposition organisent jeudi en Colombie une deuxième journée de mobilisation nationale contre le gouvernement de droite d'Abelardo de la Espriella, qui vise cette fois une réforme fiscale sur fond de hausse du coût de la vie.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la matinée à Bogota contre des propositions visant à abaisser le seuil de l'impôt sur le revenu, à augmenter les cotisations santé et à réduire l'impôt sur les sociétés, entre autres mesures.

"Je ne suis pas satisfait des décisions prises" qui visent "les personnes qui ont peu de moyens", a dit à l'AFP Antonio Castañeda, critique d'art de 63 ans sorti manifester dans la capitale.

La réforme, actuellement débattue au Parlement, prévoit d'imposer les revenus mensuels de 900 euros et au-delà, contre un seuil d'environ 1.300 euros actuellement.

Elle a pour objectif affiché d'accroître les recettes de l'État, confronté à une crise budgétaire.

Le déficit attendu pour l'année prochaine est de 9,4% du PIB, similaire à celui du Brésil - le plus élevé d'Amérique latine -, selon les chiffres du gouvernement.

L'ex-président Gustavo Petro, qui fut le premier chef d'État de gauche du pays (2022-2026) et est désormais à la tête de l'opposition, a appelé sur X ses concitoyens à sortir dans la rue et "se battre pour la nourriture, pour la vie, pour le revenu des familles, qui est en danger à cause d'un mauvais gouvernement".

Une pluie de critiques contre une première proposition d'augmenter la TVA sur l'alimentation et les produits de base avait contraint le gouvernement de droite dure à faire marche arrière.

Une première mobilisation nationale depuis l'investiture, en août, d'Abelardo de la Espriella, avait eu lieu mi-octobre. Des dizaines de milliers de personnes avaient alors manifesté, inquiets du sort des droits humains face à la stratégie de lutte frontale contre les groupes armés du président de la Espriella, et d'une possible régression en matière de droits sociaux.

Le président de 48 ans, un ex-avocat millionnaire, novice en politique avant d'arriver à la tête de l'Etat et qui est soutenu par les États-Unis, a promis de lutter sans relâche contre les groupes armés (guérillas, ex-paramilitaires, etc) impliqués dans le trafic de drogue.