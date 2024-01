Colombie: nouveau bilan de 36 morts et 7 disparus dans les glissements de terrain

Des secouristes recherchent des survivants après un glissement de terrain sur une route entre Quibdo et Medellin, dans le département de Choco, le 13 janvier 2024 en Colombie ( AFP / Fredy BUILES )

Les secours ont découvert dimanche une 36e victime des glissements de terrain vendredi dans le nord-ouest de la Colombie, selon un nouveau bilan des autorités, tandis que sept personnes sont toujours portées disparues.

Un précédent comptage faisait état de 33 morts et 10 disparus. Vingt personnes ont été blessées dans ces glissements de terrain qui ont recouvert la route qui relie Medellin, la deuxième plus grande ville de Colombie, à Quibdo

"Au cours des dernières heures, trois nouveaux corps ont été retrouvés. Deux identifiés par leurs proches une personne qui n'a toujours pas été identifiée", a indiqué le bureau du gouverneur du département de Choco dans un communiqué.

"La plupart" des personnes ayant péri dans cette catastrophe sur la municipalité de Carmen de Atrato sont des enfants d'une communauté autochtone, a écrit sur le réseau social X la vice-présidente Francia Marquez.

"A toutes les familles des victimes, mes condoléances (...) Nous espérons retrouver" les disparus et "nous espérons qu'ils ne sont pas morts", a déclaré le président Gustavo Petro.

Sur des images diffusées via les réseaux sociaux et par les chaînes de télévision, on peut voir le moment où un pan de montagne s'effondre et recouvre une rangée de voitures, tandis que des cris se font entendre.

Photo diffusée par le service d'incendie de Colombie montrant la zone d'un glissement de terrain sur la route entre Quibdo et Medellin, dans le département de Choco, le 12 janvier 2024 ( Service d'incendie de Colombie / - )

Une responsable locale a raconté à l'AFP que "de nombreuses personnes" avaient réussi à sortir de leurs véhicules et à "se réfugier dans une maison" près de la localité de Carmen de Atrato. "Mais, malheureusement, un autre glissement de terrain s'est produit et les a ensevelies", a-t-elle ajouté.

Le département de Choco, qui borde l'océan Pacifique et abrite une vaste forêt tropicale, a été la proie de fortes précipitations ces 24 dernières heures.

Plus de 200 personnes, pompiers, sauveteurs, militaires et habitants participent aux recherches, tandis que les proches des disparus attendaient des nouvelles.

"Nous avons besoin de savoir ce qu'il en est de mon neveu parce que nous ne savons rien de lui, ni mort ni vivant", a déclaré Clara Estrada à l'AFP samedi.

Le pape François a prié "pour les victimes du glissement de terrain en Colombie" lors de la traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le président Petro a promis "toute l'aide disponible pour le Choco dans cette horrible tragédie".

Image du service de presse de la police colombienne montrant des membres des équipes de secours transportant une victime des glissements de terrain sur la route entre Quibdo et Medellin, 12 janvier 2024 ( Colombian Police / Handout )

Alors que la Colombie traverse un épisode de sécheresse, l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAM) avait alerté sur des risques de fortes pluies dans plusieurs départements bordant le Pacifique et de l'Amazonie.

"La possibilité d'autres glissements de terrain est là, à cet endroit précis. Il y a eu deux jours de soleil, le risque est moindre, mais dès que les pluies commencent, tout le personnel impliqué dans l'activité et ceux qui sont ici sont en danger", a prévenu M. Petro.