Des manifestants participent à une mobilisation contre la réforme fiscale du gouvernement, à Cali, en Colombie, le 19 novembre 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi dans plusieurs villes de Colombie contre une réforme fiscale ciblant la classe moyenne, impulsée par le gouvernement de droite dure d'Abelardo de la Espriella.

Cette mobilisation, la deuxième au niveau national contre le gouvernement au pouvoir depuis août, a rassemblé étudiants, salariés et militants de l'opposition, vent debout contre un projet visant notamment à abaisser le seuil de l'impôt sur le revenu, à augmenter les cotisations santé et à réduire l'impôt sur les sociétés.

"Une grande partie de la Colombie se sent vulnérable (...). On est en train de nous voler de l'argent, à nous les Colombiens, à ceux d'en bas", a dénoncé auprès de l'AFP Leidy Gutiérrez, étudiante en psychologie de 21 ans, à Bogota.

Au son des percussions et de slogans comme "Dehors le Tigre !", surnom que s'est donné le président de la Espriella, les cortèges ont défilé dans la capitale ainsi que dans les rues de Cali (ouest), Medellin (nord-ouest), Barranquilla (nord) et d'autres villes du pays.

Les manifestations se sont majoritairement déroulées dans le calme même si çà et là, comme à Bogota, des heurts ont eu lieu entre des participants et la police anti-émeutes, qui a répondu en lançant gaz lacrymogènes et eau.

Actuellement débattue au Parlement, la réforme prévoit d'imposer les revenus mensuels d'un montant équivalant à 900 euros et plus, contre un seuil d'environ 1.300 euros actuellement.

Le gouvernement espère ainsi accroître les recettes de l'État, confronté à une crise budgétaire.

Le déficit attendu pour l'année prochaine est de 9,4 % du PIB, similaire à celui du Brésil, le plus élevé d'Amérique latine, selon les chiffres du gouvernement.

Le président de la Espriella a retiré du texte la hausse de la TVA sur les aliments et produits de base, qui avait suscité une levée de boucliers.

Il "a pris des mesures contre la population en Colombie, a tenté d'augmenter la TVA sur le panier de la ménagère, a réduit le budget de la culture, de l'éducation", a énuméré une étudiante en anthropologie de 18 ans, qui n'a pas souhaité révéler son identité, dans le cortège de la capitale.

"Faim et mort"

Des manifestants portent des costumes représentant le président colombien Abelardo de la Espriella lors d'une manifestation organisée par les syndicats contre la réforme fiscale du gouvernement, à Bogota, le 19 novembre 2026 ( AFP / Sebastian BARROS )

"Nous avons beaucoup, beaucoup de mal à manger. Certains d'entre nous envisagent même de retourner vivre chez leurs parents, nous sommes parfois contraints de ne manger qu'une fois par jour", a témoigné Felipe Montaño, un réalisateur de 29 ans à Bogota.

Un "gouvernement dont la politique fabrique la faim et la mort pour le peuple de Colombie doit partir immédiatement", a déclaré devant ses partisans à Cali l'ex-président Gustavo Petro, qui fut le premier chef d'État de gauche du pays (2022-2026) et est désormais à la tête de l'opposition.

Plus tôt dans la journée, M. de la Espriella avait prévenu sur X : "Je n'accepterai ni blocages de routes, ni terrorisme urbain, parce que nous allons répondre avec toute la fermeté et la force de l'État".

Des manifestants s'abritent derrière des barricades de fortune tandis qu'un canon à eau est déployé lors de heurts avec la police antiémeute, à Bogota, le 19 novembre 2026 ( AFP / Sebastian BARROS )

La mobilisation de jeudi est la deuxième grande mobilisation nationale depuis l'investiture début août du président de droite dure soutenu par Washington.

La première, début octobre, avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes, inquiètes d'une possible régression en matière de droits sociaux, et pour les droits humains face à la stratégie sécuritaire d'Abelardo de la Espriella.

Le dirigeant de 48 ans, un ex-avocat millionnaire novice en politique avant d'arriver à la tête de l'État, a promis de lutter frontalement contre les groupes armés (guérillas, ex-paramilitaires) impliqués dans le trafic de drogue, dans un pays qui est le premier producteur mondial de cocaïne.

Il publie fréquemment des vidéos dans lesquelles il apparaît un pistolet à la ceinture, se promenant parmi les cadavres de présumés guérilleros et narcotrafiquants enveloppés dans des sacs mortuaires.

"C'est un fantoche, un clown", dénonce Dario Prada, un employé de 70 ans, à Bogota.