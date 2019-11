Colombie : les manifestants défient le couvre-feu à coups de casseroles

Des manifestants ont défié vendredi le couvre-feu imposé à Bogota, protestant à coups de casseroles devant le domicile du président colombien Ivan Duque, cible la veille d'une mobilisation massive suivie de violences.Une cinquantaine de personnes chantaient l'hymne national devant la résidence du chef de l'Etat dans le nord de la capitale, en s'accompagnant d'un « cacerolazo », une protestation très bruyante à coups de casseroles. AFP/Raul Arboleda Ces manifestants se sont dispersés dans le calme, une heure après le début du couvre-feu à 21 heures (4 heures du matin ce samedi en France), tandis qu'ailleurs dans la ville, des habitants faisaient aussi depuis chez eux résonner casseroles et marmites. #ColombiaLes manifestants défient le couvre-feu à #Bogotá devant la résidence privée du président #IvanDuque pic.twitter.com/pvkot87eMu-- LI@Boo (@LindaBo20) November 23, 2019 Environ 300 personnes ont aussi protesté sur la principale autoroute traversant Bogota, qui n'avait pas connu de couvre-feu total depuis des manifestations en 1977.Plus tôt dans la soirée, le président de droite avait appelé à un dialogue national.Des violences et pillagesAuparavant, des centaines de personnes s'étaient regroupées en fin de journée pour des « cacerolazos » notamment place Bolivar, cœur historique de Bogota, proche de la présidence, et ailleurs comme à Medellin et Cali, deuxième et troisième villes du pays. #Colombie Environ 1h30 avant le couvre-feu à #Bogota, au niveau de la Séptima: cacerolazos pour dire non au "toque de queda". pic.twitter.com/OvIm3OsBoX-- Chloé Lauvergnier (@clauvergnier) November 23, 2019 Les rassemblements dans la capitale se sont ensuite dispersés, la police anti-émeute faisant usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes. AFP/Raul Arboleda Les autorités avaient d'abord fait état vendredi d'un retour à la tranquillité sur l'ensemble du territoire. Mais ...