Colombie : l'ancien geôlier d'Ingrid Betancourt arrêté

Un ancien guérillero des Farc qui a été le gardien d'Ingrid Betancourt, l'ex-candidate à la présidence colombienne retenue en otage pendant plus de six ans, a été arrêté samedi, a annoncé la police.Cet ancien membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) Ely Mejía Mendoza, connu sous le nom de « Martin Sombra » ou « le geôlier », fait partie des guérilleros qui ont été démobilisés à la suite de l'accord de paix conclu en 2016 entre l'organisation de guérilla communiste et le gouvernement du président colombien Juan Manuel Santos, aux termes duquel les Farc se sont transformées en parti politique.Comme de nombreux autres guérilleros, Sombra s'est présenté à la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), chargée de juger les crimes commis pendant la confrontation armée. Le procès de Mejía Mendoza qui s'est tenu en décembre 2013 a été le premier d'un commandant Farc de « haut rang » jugé sur le fondement de la loi colombienne « Justice et Paix ». Dans une volonté de pacification avec son tumultueux passé, la Colombie a offert aux repentis prêts à collaborer de n'être condamné qu'à huit ans de prison, à condition de cesser définitivement tous les combats. Le geôlier, suspecté d'être impliqué dans la captivité d'Ingrid Betancourt de février 2002 à juillet 2008, de son ancienne directrice de communication Clara Rojas, de l'enfant de celle-ci né en captivité, de trois Américains qui témoignèrent, amèrement, contre Ingrid Betancourt après leur libération commune, et de 1 000 à 1 500 autres victimes, a été libéré en 2017, en vertu de l'accord de paix signé fin 2016.Arrêté pour enlèvement aux fins d'extorsionPendant leur longue lutte contre l'Etat colombien, les Farc, groupe communiste peu à peu gangrené par le trafic de cocaïne, ont souvent recouru aux enlèvements dans des buts politiques et financiers. Martin Sombra aurait-il continué après sa ...