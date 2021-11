Colombey-les-Deux-Eglises, ce haut-lieu du gaullisme que se disputent les politiques

Le village de Haute-Marne est devenu un point de passage privilégié par de nombreux prétendants à l'Elysée, de droite comme de gauche.

Emmanuel Macron, à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 octobre 2018 ( POOL / VINCENT KESSLER )

Colombey-les-Deux-Eglises, où se rend mardi 9 novembre Jean Castex ainsi que plusieurs candidats à la présidentielle, à l'occasion du 51e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, est une terre de pélerinage du gaullisme historique.

Ce village de Haute-Marne, visité chaque année par plus de 100.000 personnes, est un passage obligé pour bon nombre de candidats à l'élection présidentielle, de droite mais aussi de gauche.

Anonymes ou célèbres, les "pélerins" y accèdent après avoir longé les façades blanches aux volets gris bleu, éclairées par des lampadaires de style 1900. Tous les présidents de la République s'y sont rendus au moins une fois pendant leur mandat, à l'exception du socialiste François Mitterrand.

L'affluence y est la plus forte au moment des commémorations de l'Appel du 18 juin et et de la mort du général, décédé le 9 novembre 1970 à 80 ans à quelques pas de là, dans sa résidence de La Boisserie.

Désormais transformée en musée et labellisée "Maison des illustres" depuis 2011, cette demeure familiale, acquise par le général et son épouse Yvonne en 1934 et agrémentée d'une tour hexagonale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est un autre lieu prisé des visiteurs du village.

Chaque année, environ 60.000 personnes arpentent l'allée de graviers qui conduit à la gentilhommière recouverte de vigne vierge. Du parc de la Boisserie, on peut aussi apercevoir la monumentale croix de Lorraine en granit rose, haute de 43,50 mètres, troisième haut-lieu du village.

"Après ma mort, on dressera une grande croix de Lorraine sur la plus haute colline, derrière ma maison", avait souhaité le général de Gaulle. "Et comme il n'y a personne par là, personne ne la verra. Elle incitera les lapins à la Résistance", avait-il ajouté, selon une boutade rapportée par André Malraux.

Au pied de cette croix, le mémorial Charles de Gaulle, qui retrace à travers la personne du grand homme les grands événements historiques du XXe siècle, accueille quelque 60.000 visiteurs par an. Le monument a été inauguré par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en octobre 2008.

Derrière l'église du village, quelques boutiques proposent des objets souvenirs à l'effigie du général, de la chope de bière au dé à coudre de collection, en passant par l'inévitable boule à neige.