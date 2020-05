Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cologne évite le pire contre Dusseldorf Reuters • 24/05/2020 à 20:42









par Matthieu Cointe (iDalgo) Dusseldorf pensait avoir fait le plus dur. Le Fortuna se déplaçait à Cologne ce dimanche pour le dernier match de la 27ème journée de Bundesliga (2-2). Au RheinEnergieStadion, les hommes d'Uwe Rosler avaient le match en main. Karaman a ouvert le score en première période, avant que Thommy ne double la mise à l'heure de jeu. Entre temps, Florian Kastenmeier s'est permis de stopper un pénalty frappé par Mark Uth. Mais en fin de rencontre, Anthony Modeste, entré en cours de jeu, a réduit l'écart, avant que Jhon Cordoba n'égalise d'une tête rageuse. Avec ce point, Cologne reste 10ème du championnat. Dusseldorf a peut-être laissé passer sa chance ce soir et manque de revenir à une longueur de Mayence, premier non-relégable.

