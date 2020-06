Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cologne concède le nul à Augsbourg Reuters • 07/06/2020 à 21:13









Cologne concède le nul à Augsbourg par Matthieu Cointe (iDalgo) Augsbourg et Cologne se sont quittés sur un match nul au terme de la dernière rencontre de la 30ème journée de Bundesliga (1-1). Les "Boucs" ont longtemps subi dans cette parti et ont pu compter sur leur gardien pour effectuer des arrêts décisifs. Timo Horn a même stoppé un pénalty frappé par Florian Niederlechner en première période. Les deux équipes auraient pu se quitter sur un score nul et vierge, mais c'était sans compter sur l'entrée d'Anthony Modeste en fin de rencontre. Sur son premier ballon, le Français a envoyé une superbe reprise de volée au fond des filets. Augsbourg a répliqué dans la foulée par l'intermédiaire de Philipp Max, dans tous les bons coups de son équipe aujourd'hui. Le FCA reste 13ème, juste derrière son adversaire du jour au classement.

