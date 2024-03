Collision meurtrière en Afghanistan: au moins 21 morts

Une vingtaine de morts et des blessés lors de la collision d'un bus avec un camion-citerne à Gereshk dans le sud de l'Afghanistan le 17 mars 2024 ( Afghanistan's Helmand Information Department / - )

Au moins 21 personnes ont été tuées et 38 blessées dimanche lorsqu'un autocar a percuté un camion-citerne qui s'est embrasé dans le sud de l'Afghanistan, pays coutumier des accidents de la route très meurtriers.

"Tôt ce matin, 21 personnes ont été tuées dans un accident entre un autocar, un camion-citerne et une moto" sur une route de la province de Helmand, a annoncé à l'AFP le porte-parole du gouverneur, Mohammad Qasim Riyaz.

Trente-huit personnes ont été blessées, a ensuite précisé le Département de l'information de la province.

L'accident a eu lieu sur la grande route reliant Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, à Kandahar (sud) puis à la capitale Kaboul, dans le centre.

Selon des responsables de la circulation de la province de Helmand, l'autocar, qui devait relier Hérat à Kaboul, a d'abord percuté une moto, tuant le conducteur et son passager, dans le district de Grishk.

Le chauffeur de l'autocar a ensuite perdu le contrôle de son véhicule et est allé percuter un camion-citerne qui transportait de l'essence et faisait la liaison entre Kandahar et Hérat, arrivant en sens inverse.

Trois personnes à bord du camion-citerne sont mortes, de même que 16 passagers de l'autocar.

Les corps de nombreuses victimes ont été calcinés, a ajouté le porte-parole du gouverneur.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux par le Département de l'information montrent le car calciné et la cabine du camion-citerne tordue par les flammes. La route a été rapidement dégagée par les autorités.

Parmi les 38 blessés, 11 le sont grièvement, a précisé le Département de l'information. Une partie des blessés légers avaient déjà quitté l'hôpital à la mi-journée.

- Une vitre cassée -

L'un des survivants, Ghulam Sarwar, se trouvait à bord de l'autocar et a pu sauter par une vitre.

"A bord, on était tous des réfugiés expulsés d'Iran", a-t-il expliqué à l'AFP, devant l'hôpital de Lashkar Gah, la capitale de la province. "Quand l'autocar a percuté le camion-citerne, il a transpercé la citerne qui s'est embrasée".

"Les flammes étaient de plus en plus grandes et tous les passagers à l'avant ont été brûlés. Mais à l'arrière une vitre a été cassée et les gens ont pu s'échapper en sautant".

"Si cette vitre n'avait pas été cassée, nous serions tous morts", a-t-il dit à propos de l'accident qui a eu lieu selon lui vers 3H du matin (samedi 22H30 GMT).

"Les gens hurlaient, c'était horrible. J'ai le coeur brisé", a-t-il ajouté, précisant que des femmes et des enfants se trouvaient à bord.

"C'est la faute du conducteur de l'autocar", a estimé le rescapé, "il roulait du mauvais côté de la route et est allé s'encastrer dans l'autre véhicule".

Un autre rescapé, Mohammad Reza, a indiqué à l'AFP que les passagers dormaient au moment de l'accident.

"L'autocar a pris feu et tout le monde criait", a-t-il dit, ajoutant que les passagers des sept ou huit derniers rangs avaient pu sauter par la vitre, se blessant pour certains.

"Tout le monde essayait de s'échapper. Tout ceux qui étaient à l'avant, y compris des femmes et des enfants, ont été brûlés", a-t-il ajouté.

La circulation sur les axes routiers d'Afghanistan, souvent en très mauvais état après quatre décennies de combats et qui traversent de hautes chaînes montagneuses, est très meurtrière.

Par ailleurs, les conducteurs respectent souvent assez peu les règles de conduite sur les routes encombrées des poids-lourds qui assurent l'acheminement des marchandises à travers l'Afghanistan.

Trente-et-une personnes étaient mortes en décembre 2022 au col de Salang (centre), dans la chaîne de l'Hindou Kouch, après qu'un camion-citerne s'était renversé, mettant le feu à d'autres véhicules, dans cette zone à plus de 3.800 mètres d'altitude.