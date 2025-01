Collision aérienne à Washington: près d'une vingtaine de corps repêchés

Des secouristes sur le fleuve Potomac à Washington, le 30 janvier 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Près d'une vingtaine de corps ont été repêchés jeudi matin dans le fleuve Potomac, selon des télévisions américaines, après la collision au-dessus de Washington entre un avion de ligne transportant 64 personnes, dont des patineurs américains et russes, et un hélicoptère militaire.

Le chef des pompiers de la ville de Washington, John Donnelly, n'a pas paru espérer retrouver de survivants, et a indiqué à la presse que les 300 membres des secours d'urgence travaillaient dans des "conditions extrêmement difficiles", de nuit et dans des eaux glaciales et boueuses.

"On sera là aussi longtemps qu'il le faudra", a assuré devant les journalistes la maire de Washington, Muriel Bowser, "les deux appareils sont dans l'eau".

"Au moins 18 corps ont été retrouvés", a annoncé la chaîne CBS News, tandis que NBC évoquait "plus d'une douzaine" de corps repêchés après la pire catastrophe aérienne survenue aux Etats-Unis depuis plus d'une décennie.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a expliqué qu'un avion du constructeur Bombardier exploité par PSA, appartenant à American Airlines, était "entré en collision à altitude moyenne" avec un hélicoptère Sikorsky H-60 au moment de l'approche de l'aéroport Ronald-Reagan de la capitale américaine, mercredi soir.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a jugé que l'accident "aurait dû être évité", si l'hélicoptère avait manœuvré, sous la direction des contrôleurs aériens, pour ne pas se trouver dans la "trajectoire d'approche parfaite" de l'avion, qui arrivait du Kansas.

L'avion transportait 60 passagers et quatre membres d'équipage. Un responsable du Pentagone a précisé que trois militaires étaient à bord de l'hélicoptère. Il effectuait "un vol d'entraînement", selon un message relayé sur les réseaux sociaux par le nouveau ministre de la Défense Pete Hegseth.

Plusieurs membres de la communauté américaine de patinage artistique se trouvaient à bord de l'avion de ligne, ont rapporté jeudi les médias américains, tandis que Moscou confirmait la présence à bord de deux ex-patineurs russes et d'autres ressortissants russes.

Les agences d'Etat Ria Novosti et Tass avaient auparavant annoncé que le couple de patineurs artistiques Evgenia Chichkova et Vadim Naumov, champions du monde 1994 devenus entraîneurs, se trouvait à bord.

"D'autres de nos concitoyens s'y trouvaient aussi", a précisé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, exprimant les condoléances de la Russie.

Inna Volyanskaya, ancienne patineuse soviétique devenue entraîneuse aux Etats-Unis, était également parmi les passagers, selon TASS et Ria Novosti.

"Nous sommes effondrés après cette tragédie indicible et nous gardons les familles des victimes tout près de nos cœurs", a déclaré pour sa part l'instance dirigeante du patinage artistique américain, dans un communiqué cité par le Washington Post.

- "Profond chagrin" -

Les autorités américaines n'ont fourni aucun bilan à ce stade.

La capitale fédérale est sans cesse survolée par des avions et hélicoptères à très basse altitude, avec son aéroport Ronald-Reagan au bord du Potomac, fleuve qui sépare la ville de l'Etat de Virginie à l'est.

"Nos messages de soutien vont au président Trump et au peuple américain dans ce moment tragique", a écrit le président urkainien Volodymyr Zelensky, dont les Etats-Unis sont un des plus proches alliés.

Le patron d'American Airlines, Robert Isom, a exprimé dans une vidéo son "profond chagrin".

Une très vaste opération de recherche et de secours avec quelque 300 policiers, pompiers, et gardes-côtes est en cours dans les eaux glaciales et boueuses du Potomac, par une nuit noire.

Au sujet des "conditions extrêmement difficiles" pour les secouristes, dont des plongeurs, John Donnelly a évoqué le "froid", un "vent fort" et de "la glace" sur le Potomac, les températures ayant chuté fin janvier jusqu'à -12°C.

Des hélicoptères survolent le fleuve, balayant les eaux avec des faisceaux lumineux. Autour de l'aéroport, des dizaines de gyrophares sont visibles depuis les rives du Potomac, à Washington et en Virginie, selon des journalistes de l'AFP.

On voit aussi dans la nuit des dizaines de camions de pompiers dont certains avec des remorques tirant des canots pneumatiques à proximité de l'aéroport, dont les pistes sont au bord du fleuve.

- "Lumière jaune" -

Des véhicules et des équipes de secouristes sur les bords du fleuve Potomac à Washington après une collision aérienne le 29 janvier 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Un témoin cité par CNN, Ari Schulman, a déclaré qu'il "pens(ait) avoir vu la collision", avec une "lumière jaune très brillante" -- ressemblant au flash d'une explosion -- lorsqu'il roulait en voiture sur une voie rapide qui sillonne le long du Potomac, entre Washington et la Virginie.

L'avion venait de Wichita, au Kansas, et devait atterrir à Washington à 21H00 mercredi (02H00 GMT jeudi). Une compétition de patinage artistique s'était tenue à Wichita jusqu'au 26 janvier, selon le site de la fédération américaine de ce sport.

Tout près de la zone de l'accident, un Boeing 737-222 d'Air Florida avait percuté un pont enjambant le Potomac pendant une tempête de neige et s'y était abîmé, le 13 janvier 1982. L'accident avait fait 78 morts, dont quatre automobilistes qui se trouvaient sur le pont.