Collectivités: le "filet de sécurité" jugé trop restrictif par les élus

Le "filet de sécurité" d'1,5 milliard d'euros prévu par le gouvernement pour aider les communes, les départements et les régions à compenser une partie de la hausse de leurs coûts de l'énergie en 2023 est "trop restrictif", ont estimé vendredi plusieurs associations d'élus.

Ce décret publié le 15 juin au Journal officiel précise les modalités de calcul de cette dotation exceptionnelle instaurée dans le cadre de la dernière loi de finances avec notamment comme critère, une perte "d'au moins 15% d'épargne brute entre (...) 2022 et 2023 du fait du renchérissement des coûts liés à l'énergie", selon le ministère de l'Economie.

Le Comité des finances locales (CFL), qui défend les intérêts financiers des collectivités locales, avait rendu en avril un avis négatif sur le projet de décret.

"Le périmètre est incomplet et le dispositif très complexe. Quand vous regardez le cumul de critères, vous vous rendez compte que beaucoup de collectivités sont exclues alors qu'elles en auraient besoin", a réagi Antoine Homé, membre du CFL et coprésident de la commission des finances de l'Association des maires de France, décrivant un "objet technocratique incompréhensible".

"On nous annonce qu'on va toucher 15.000 ou 20.000 communes et à la fin on termine à 4.000-5.000. Des collectivités qui ont sollicité l'aide du précédent filet ont même dû rembourser, on a une raquette de tennis sans cordage", ajoute-t-il.

Selon les associations d'élus, des pans importants des coûts des collectivités ont ainsi été oubliés, comme les frais de chauffage des lycées et des collèges ou encore les cars scolaires.

"Le décret d'application réduit très fortement la portée du filet de sécurité et méconnaît la réalité de l'impact de l'inflation sur les budgets des collectivités", avait déclaré Régions de France dans un communiqué en avril à l'issue de la présentation du projet de décret.

"On a demandé une prise en compte des dépenses d'énergie des collèges mais nous n'avons pas été entendus", a réagi de son côté auprès de l'AFP une porte-parole de Départements de France. "Les critères sont tellement restrictifs que les départements ne pourront pas avoir accès au filet", a-t-elle poursuivi.

"Des montants très importants sont annoncés mais on sait très bien qu'ils ne seront pas distribués car les critères sont extrêmement difficiles à atteindre", abonde Paul Simondon, adjoint à la maire de Paris chargé des finances. Ainsi pour Paris, le filet ne couvre pas les cantines, pourtant fortement impactées par la hausse des coûts des matières premières et de l'électricité.