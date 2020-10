"Notre vision, c'est qu'en 2030 La Poste c'est encore une factrice et un facteur qui viennent", six jours sur sept, a expliqué le PDG du groupe Philippe Wahl. "Par contre il n'y aura quasiment plus de lettres."

Une factrice à Angevillers, dans l'est de la France. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

A quoi ressemblera La Poste en 2030 ? "Notre vision, c'est qu'en 2030 La Poste c'est encore une factrice et un facteur qui viennent", six jours sur sept. "Par contre il n'y aura quasiment plus de lettres", a indiqué le PDG du groupe Philippe Wahl. La Poste a par ailleurs pour ambition de devenir "le leader écologique du dernier kilomètre" en concentrant la livraison des colis en ville dans des véhicules non polluants, a précisé Philippe Wahl sur BFMBusiness .

De fait, le volume de lettres transportées a été divisé par deux entre 2008 et 2019, il aura été divisé par 3 en 2022 et en il en restera six fois moins en 2030 , d'après les prévisions du groupe public qui s'est renforcé dans la livraison de colis avec la crise du coronavirus. Ses services Colissimo, Chronopost et DPD cumulant désormais "presque deux tiers de parts de marché" en France, a relevé le patron de La Poste.

Les colis et de nombreux services comme la livraison de repas ou de médicaments, la visite aux personnes âgées ou certaines prestations bancaires doivent compenser à l'avenir la très forte baisse des volumes du courrier traditionnel, a expliqué Philippe Wahl, qui prépare en ce moment son nouveau plan stratégique à dix ans. "Le fait qu'on passe tous les jours chez les gens, c'est ça la puissance de La Poste, le savoir-faire des postières et des postiers. C'est là-dessus que nous cherchons à bâtir notre avenir en 2030", a-t-il souligné.

"En ce moment-même, je fais le tour de France des nouvelles équipes municipales (...), pour, avec les nouveaux exécutifs locaux, voir comment on peut décarboner la totalité de la logistique ", a indiqué Philippe Wahl. La Poste a déjà signé 19 accords avec des grandes villes françaises pour "décarboner progressivement la logistique" urbaine. Il s'agit selon lui d'installer des dépôts en périphérie, d'où partent des livraisons "complètement en mode écologique".

"L'idée, c'est que nous concentrions sur toutes nos flottes la totalité du dernier kilomètre", y compris les colis acheminés par d'autres prestataires. "Nous le ferons de manière plus efficace car les véhicules seront totalement pleins", a-t-il ajouté. "Nous pensons qu'il y a une approche de développement durable dans la logistique" urbaine.