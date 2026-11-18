Colis: La Poste et le groupe de Daniel Kretinsky GLS prévoient une "entreprise commune" en Allemagne

( AFP / JOEL SAGET )

Geopost, filiale internationale du groupe public français La Poste, et GLS, filiale d'IDS rachetée en 2025 par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, ont annoncé mercredi vouloir réunir leurs "activités de livraison de colis en Allemagne" dans une "entreprise commune" pour concurrencer le leader local DHL.

"Cette nouvelle entité", soumise aux autorisations réglementaires habituelles en France et en Europe, "deviendrait un acteur majeur du marché allemand avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 4 milliards d'euros et plus de 700 millions de colis livrés chaque année", assurent les deux groupes dans un communiqué.

Geopost opère outre-Rhin sous la marque DPD, amenée à disparaître à l'issue de l'opération, la "future société" devant exercer "ses activités sous la marque GLS, avec GLS Group comme actionnaire majoritaire", précisent-ils.

Ce projet, qui prévoit "plus de 500 millions d'euros" d'investissements "au cours des prochaines années", élargit la collaboration entre DPD et GLS entamée en 2024 en Allemagne dans la livraison "hors domicile" (dans des consignes ou chez des commerçants partenaires).

Les deux groupes, qui ont lancé en mars 2026 inboxx, un "réseau partagé de consignes", visent un "réseau combiné de points relais et de consignes" d'environ "25.000 sites" fin 2030.

Plus largement, GLS Group et Geopost partagent "des activités communes de livraison hors domicile en République tchèque et en Hongrie".

Pour la PDG de La Poste, Marie-Ange Debon, citée dans un communiqué distinct, ce rapprochement "s'inscrit pleinement" dans le plan stratégique du groupe public à horizon 2031, dévoilé en juillet et qui vise 18 % de croissance grâce au colis et à la banque/assurance.

Confronté à l'effondrement des lettres traditionnelles, le groupe avait annoncé vouloir "conforter sa position de leader du colis et de la logistique souveraine en France et en Europe, en devenant le numéro 2 européen de la livraison hors domicile", dominée par le polonais InPost et l'allemand DHL.

L'opération allemande, comme "le projet d'acquisition des activités d'assurance de Prudential au Brésil et au Mexique par CNP Assurances", filiale de la Banque postale, annoncé en octobre, "illustrent la dynamique de nos deux piliers stratégiques", selon Mme Debon.

Geopost a généré un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2025.

GLS, qui a réalisé 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025/2026, a été racheté par Daniel Kretinsky en même temps que l'opérateur postal britannique Royal Mail, dont IDS est la maison mère.