Colin Dagba : "Les gens nous voient un peu différemment"

En marge de la sortie du nouveau numéro de SO FOOT CLUB et pressenti pour débuter ce vendredi face à Nîmes en Ligue 1, Colin Dagba revient sur son enfance, son parcours au Paris Saint-Germain ainsi que sur son actualité récente. Ici, le latéral droit du PSG parle de ses inspirations, de tactique, mais aussi du Final 8 de Lisbonne et de son futur. À table.

Je dirais Dani Alves et Gianluigi Buffon. Tu sens qu'ils ont de l'expérience, ils sont à l'aise dans le vestiaire. Ils prennent de la place d'une certaine manière. Ce sont des mecs qui ont marqué l'histoire du foot, qui ont gagné. Les voir dans ton vestiaire, c'est incroyable.Dani Alves me donnait beaucoup de conseils sur le terrain, sur mon placement offensif et surtout défensif. Par rapport à mon adversaire direct. Il insistait sur le fait que je devais savoir où mes coéquipiers se situaient permanence. Il y avait juste à le regarder faire à l'entraînement.Défensivement, tout ce qui est placements. Des fois, il aimait bien resserrer à l'intérieur quand notre milieu excentré était collé à la ligne de touche. Il analysait toujours la situation pour ensuite se placer au mieux. Quand on regarde nos matchs aujourd'hui, on joue la plupart du temps dans le camp adverse. Donc c'était avant tout des mouvements offensifs que j'observais, des combinaisons en une ou deux touches, même lorsqu'il jouait au milieu de terrain. Après, pour tout ce qui est qualité de centre par exemple, c'est à moi de travailler.Cela dépend du système dans lequel on évolue et évidemment de celui de l'adversaire. Il y a des moments où le couloir est bloqué, ce qui fait que j'évolue plus bas et que c'est au milieu excentré de faire la différence. Contre Metzpar exemple, il y avait beaucoup d'espaces sur les côtés. Quand j'arrive