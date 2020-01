Colin Dagba, le retour de la droite dure

Titulaire lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Monaco (1-4), Colin Dagba a rappelé pourquoi Thomas Tuchel a fait de lui son petit chouchou. Et cela s'explique en un mot : la défense. Un domaine que le latéral droit de 21 ans maîtrise bien mieux que son concurrent Thomas Meunier.

Prime à la défense

Paris a retenu la leçon

On ne change pas une équipe qui vient faire un joli match nul (3-3) au Parc des Princes. C'est en tout cas ce que pense Robert Moreno qui a accueilli le Paris Saint-Germain au stade Louis-II avec exactement le même onze de départ, mais qui n'est pas reparti avec le même score (1-4). L'occasion pour Thomas Tuchel qui a, lui, décidé de faire quelques changements de comparer certains joueurs. Et les conclusions que l'entraîneur allemand peut en tirer sont les suivantes : Layvin Kurzawa - malgré son penalty obtenu - est à des années lumières de Juan Bernat, Tanguy Kouassi est prometteur mais n'est pas encore au niveau de Marco Verratti, Presnel Kimpembe, malgré quelques étourderies, peut regarder Marquinhos dans les yeux. Et surtout, Colin Dagba a le niveau pour occuper le flanc droit de la défense du PSG et obliger ainsi Thomas Meunier à poser son fessier sur le banc des remplaçants.Alors oui, le Paris Saint-Germain dans sa globalité s'est montré plus solide ce mercredi soir que lors du match précédent au Parc des Princes. Mais cela est en partie due à la prestation défensive de Colin Dagba. C'est bien simple, quand Thomas Meunier a pris l'eau face à Baldé Keita, l'international espoirs a, lui, mis l'ancien attaquant de Lazio dans sa poche. Idem pour Aleksandr Golovin qui s'était aventuré à plusieurs reprises sur le côté du latéral belge et qui n'a, cette fois-ci, pas osé rendre visite à Colin Dagba. Logique, il savait qu'il repartirait bredouille et sans le ballon. Finalement, la prestation du titi parisien (21 ans) prouve ce que les supporters savaient déjà : défensivement, il est bien plus solide que Thomas Meunier.Il faut dire que le Belge a souvent souffert sur son côté droit et que ses statistiques offensives ne peuvent pas gommer quelques lacunes défensives. D'autant plus avec ce nouveau système de Thomas Tuchel et la titularisation du quatuor de luxe qui oblige les latéraux à être irréprochables en défense. Tandis que les