Colgate-Palmolive pourrait continuer à augmenter ses prix

Comme de nombreuses autres entreprises, le groupe américain de produits d'hygiène et d'entretien est confronté à la flambée du prix des matières premières et des coûts logistiques qu'elle compense en gonflant le prix de ses propres produits.

( AFP / DON EMMERT )

L'énergie, la baguette , la bière et même les produits d'hygiène, la flambée du prix des matières premières et des coûts logistiques n'épargne personne. Et les prix pourraient continuer à augmenter, a prévenu Colgate-Palmolive à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels vendredi 29 octobre.

De juillet à septembre, le groupe, qui commercialise notamment des dentifrices, des gels douche et des liquides pour la lessive, a augmenté le prix moyen de ses produits de 3% par rapport à l'année dernière , avec des hausses plus marquées en Amérique Latine (+5,5%) et en Afrique/Eurasie (+3,5%). Les ventes ont elles grimpé en Amérique Latine (+8%), se sont stabilisées en Amérique du Nord (+0,5%) et en Asie-Pacifique (-0,5%) et se sont un peu tassées en Europe (-1%) et en Afrique Eurasie (-1%).

"Nous prévoyons que les coûts vont rester élevés lors des prochains trimestres et nous restons focalisés sur le financement de la croissance de nos revenus, y compris via de nouvelles hausses de prix" , a averti Noel Wallace, le PDG du groupe américain de produits d'hygiène et d'entretien, cité dans un communiqué.

M. Wallace a insisté sur les incertitudes liées à "la pandémie de Covid-19, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité de la demande des consommateurs et du cours des devises".

En dépit de cet environnement difficile, Colgate-Palmolive a réalisé une performance financière solide au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 4,41 milliards de dollars, proche des attentes du marché. Le bénéfice net du groupe est de 681 millions de dollars.