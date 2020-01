Colère de Macron en Israël : Sainte-Anne, un lieu symbolique pour la France

« Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi, sortez ! » En quelques minutes, les images montrant l'altercation entre Emmanuel Macron et des policiers israéliens devant l'église Sainte-Anne de Jérusalem ont fait le tour du monde. Elles ne sont pas sans rappeler une altercation similaire, en 1996, devant le même édifice, alors que Jacques Chirac effectuait sa première visite en Israël en tant que président français. Mais pourquoi ce lieu de culte a-t-il, par deux fois, suscité des tensions entre un président français et la police israélienne ?La réponse est liée au statut de cette église. Sainte-Anne de Jérusalem, qui se trouve dans le quartier musulman de la ville, est l'un des quatre territoires français de Jérusalem. Cette église romane, construite au XIIe siècle par les Croisés, a été offerte à la France par l'Empire Ottoman en 1856.Et c'est la présence de militaires, puis de policiers israéliens dans cette enclave française qui a provoqué la colère des deux présidents français, à plus de 20 ans d'écart.Macron, 24 ans après ChiracLe 25 octobre 1996, Jacques Chirac entame sa première grande tournée diplomatique. Alors qu'il se balade dans les rues de la Vieille Ville à Jérusalem, la présence d'un important service de sécurité israélien l'empêche de saluer les Palestiniens qui lui tendent la main. C'est là qu'il s'emporte et prononce le fameux « You want me to take my plane and to go back to France ? » (« Vous voulez que je reprenne mon avion et que je retourne en France, c'est ça ? »), depuis entré dans l'histoire. LIRE AUSSI > Chirac à Jérusalem en 1996 : « Il a montré son attachement au peuple palestinien »Quelques minutes plus tard, le président français doit se rendre à l'église Sainte-Anne, comme Emmanuel Macron ce mercredi. Mais il refuse de rentrer dans l'église. En cause, la présence de soldats israéliens à l'intérieur du site. « Je ne veux pas ...