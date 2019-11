Colère agricole à Paris : « Il faut que les gens entendent notre douleur »

Les CRS les attendaient derrière de lourdes barrières installées sur l'avenue Foch, à deux pas de l'Arc de Triomphe, mais c'est devant le Fouquet's, iconique restaurant de l'avenue des Champs-Élysées, que les premiers manifestants ont débarqué, avec fourches et balles de foin. « Je suis désolée pour les Parisiens, mais la douleur est trop lourde. Il faut que ces gens l'entendent? » Charlotte Vassant, agricultrice dans l'Aisne et membre de la FNSEA, a laissé ses betteraves et ses pommes de terre en pleine récolte pour venir dire sa colère à Paris. Elle est en deuil. Au sens propre : l'un de ses collègues a mis fin à ses jours en début de semaine, il est inhumé ce mercredi. « Il a laissé une lettre à ses proches faisant part, entre autres, de son désarroi quant à l'empilement des normes et des contraintes qui entravent l'agriculture? Sa famille nous a demandé d'aller manifester et de porter cette douleur à Paris. » Quitte à gêner les déplacements de travailleurs parisiens, qui n'ont rien demandé ? « Tout le monde n'est pas d'accord avec notre stratégie », concède Charlotte Vassant? Qui regrette que, face à l'adversité, le monde agricole lui-même n'arrive pas à s'unir.Lire aussi Les agriculteurs, ces nouveaux pestiférésSous les décorations de Noël qui embellissent l'avenue et encadrés par les forces de l'ordre, quelques centaines d'exploitants agitent leurs bannières syndicales. Les regards que leur jette la foule...