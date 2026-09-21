Cole Palmer ne jouera pas avec l'Angleterre pendant la trêve

Célébration clim pour Cole Palmer. Le jeune international anglais de 24 ans pensait retrouver la sélection à la suite de sa convocation pour la trêve internationale de septembre après avoir raté le Mondial cet été. Il n’en sera rien puisque Palmer souffrirait d’une « légère blessure musculaire » selon les informations de The Athletic .

Depuis le début de la saison, le joueur formé à Manchester City a systématiquement été titularisé en Premier League par Xabi Alonso, disputant même l’intégralité des cinq dernières rencontres de son club en championnat. Le meneur de jeu de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White a été appelé pour remplacer le numéro 10 de Chelsea.…

MB pour SOFOOT.com