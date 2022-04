Coeur artificiel: Carmat réalise une levée de fonds de plus de 40 millions d'euros

L'entreprise française Carmat a annoncé avoir effectué une levée de fonds de 40,5 millions d'euros ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'entreprise française Carmat a annoncé mardi avoir effectué une levée de fonds de 40,5 millions d'euros qui doit lui permettre la reprise des implantations de son coeur artificiel, suspendues fin 2021.

La levée de fonds a représenté un total brut de 40,5 millions d'euros, dont 36,5 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés et stratégiques et 4,1 millions d'euros auprès de particuliers via la plateforme PrimaryBid, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Elle s'est effectuée par l'émission de quelque 4,05 millions d'actions, au prix de 10 euros l'unité, représentant une décote de 19,7% par rapport au cours de clôture de l'action Carmat au 11 avril 2022.

"Les fonds levés vont nous permettre de nous concentrer sereinement, au cours des prochains mois, sur la reprise des implantations de notre cœur artificiel Aeson, prévue dès le mois d'octobre 2022", a réagi le directeur général de Carmat, Stéphane Piat, cité dans le communiqué, qui s'est dit "notamment ravi de la participation d’un grand nombre d'investisseurs particuliers".

Suite à des incidents ayant affecté certaines de ses prothèses, Carmat avait pris la décision, le 2 décembre 2021, de suspendre volontairement toutes les implantations de son coeur Aeson.

Une enquête a permis de conclure que des défauts de qualité sur deux composants distincts de la prothèse étaient à l'origine de ces problèmes. Des actions correctives ont été entreprises avec pour horizon l'automne 2022 pour la reprise des implantations.

Carmat avait obtenu le marquage CE en Europe en décembre 2020 pour son coeur, en tant que "pont à la transplantation", c'est-à-dire pour les patients en attente de transplantation cardiaque.

Depuis sa première commercialisation en juillet 2021, elle a implanté sept cœurs Aeson, cinq en Allemagne et deux en Italie.

Ce coeur vise à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale.