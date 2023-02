Cocaïne sur les docks du Havre: jusqu'à 25 ans de réclusion requis

Le chargement d'un conteneur contrôlé par les douanes, le 16 janvier 2017 au port du Havre, en France ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le parquet a requis jeudi 13 à 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre de six hommes accusés d'être les responsables locaux et le commanditaire d'un vaste trafic de cocaïne sur le port du Havre.

La cour d'assises spéciale du Nord tente depuis le 1er février de déterminer la place exacte de chacun des accusés dans ce trafic consistant à réceptionner des centaines de kilos de cocaïne, avec l'aide de dockers corrompus, pour les livrer à des mafias.

Ce port "est devenu depuis quelques années la porte principale de l'entrée de la cocaïne en France et l'une des principales en Europe", a pointé l'avocat général, Antoine Berthelot, évoquant un "tsunami blanc" déferlant sur le continent, désormais premier marché mondial de cette drogue.

"Le prix plancher est de 12 millions d'euros pour la chaîne criminelle pour 100 kg" de cocaïne de cette pureté, a-t-il souligné. Dans ce dossier, 1,3 tonne de cocaïne et 445 kilos de résine de cannabis ont été saisis sur plusieurs bateaux.

M. Berthelot a requis la peine la plus lourde à l'encontre de Dione Mendy. On ne sait toujours pas s'il était "propriétaire de la cocaïne ou prestataire", mais il est le "principal employeur et commanditaire" de l'équipe, constituée par trois autres prévenus, a estimé l'avocat général.

A l'encontre de ces trois hommes, des délinquants des quartiers populaires du Havre, il a requis de 13 à 22 ans de réclusion. Mohamed Mellal - tout comme son "alter ego fonctionnel" Karim Djemel --n'est certes "pas un chef de cartel" mais pas non plus "un simple logisticien".

"Il ne profite pas seulement du gâteau, il contribue à le faire enfler", a-t-il estimé, le troisième membre du trio ayant un rôle moins "moteur".

Contre Aziz Sallami --non présent au procès-- soupçonné d'être un ex-concurrent sur la zone portuaire de ce trio qui a un temps mutualisé ses moyens avec lui, il a demandé 18 ans.

A l'encontre du doyen des prévenus, Louis Belhacène, alias "Doudou" ou "le roi du port", "omniprésent, omnipotent, omniscient", qui "rémunère" les différents acteurs des sorties de cocaïne, l'avocat général a requis 20 ans.

Un douanier et un chien de détection contrôlent le chargement d'un conteneur dans le port du Havre, le 23 octobre 2017 en France ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Huit personnes, dont des personnels portuaires, ont déjà été condamnées en correctionnelle et trois relaxées dans ce dossier.

Débutée en janvier 2017, l'enquête avait permis, grâce à l'installation de micros dans les logements de l'équipe, d'entendre les suspects détailler leurs activités criminelles.

Elle organisait notamment le "troc" particulièrement lucratif de cocaïne contre du cannabis à destination de la Martinique.