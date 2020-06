Cobi Jones : "Gagner est tout aussi important que bien jouer"

Ceux qui ont suivi les Coupe du monde 1994 et 1998 se souviennent forcément de ses dreadlocks et de sa belle gueule. Recordman de sélections en équipe nationale américaine (164 capes !), Cobi Jones fête aujourd'hui ses 50 ans. L'occasion de retracer sa carrière, sous le soleil californien. Spoiler : les dreadlocks sont toujours là, la belle gueule aussi.

Je suis très préoccupé par le meurtre de George Floyd et ce qu'il représente. C'est devenu le symbole des nombreux crimes récents contre les Noirs. C'était aussi quelque chose, malheureusement, que la plupart des Noirs n'ont pas trouvé surprenant. Ce type de situations se produit depuis des générations. Oui, il y a un problème de racisme aux États-Unis et il faut le traiter en permanence. Maintenant que les protestations sont en marche, l'étape suivante, et la plus importante, est l'action. Si vous voulez du changement, vous devez prendre les mesures pour y arriver.Le changement est toujours possible. Cette fois, il va se produire à un rythme plus rapide, car cela vient d'en bas, d'un mouvement de masse. Cela ne part pas d'en haut, de quelqu'un disant ce qu'il faut faire. Ce qui brûle instantanément brille, mais ne dure pas longtemps. Là, il s'agit d'une combustion lente et continue qui laisse imaginer un vrai changement. Les gens de tous horizons en ont marre et semblent vouloir agir pour faire changer les choses.Oui, j'ai