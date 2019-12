Cobalt : Apple, Microsoft ou Google accusés de profiter du travail des enfants

Apple, Microsoft, Google ou encore le fabricant automobile Tesla sont accusés de profiter du travail des enfants dans les mines de Cobalt en République Démocratique du Congo. Le cobalt est un métal rare utilisé pour la fabrication des batteries.Représentant plusieurs membres de familles d'enfants tués dans l'effondrement de tunnels ou d'enfants mutilés, l'association des droits de l'homme International Rights Advocates (IRA) vient de déposer plainte contre ces géants de l'informatique et des nouvelles technologies devant un tribunal de Washington.Cette plainte vise à dénoncer les conditions d'extraction en République Démocratique du Congo et la commercialisation du cobalt, un métal rare utilisé pour la fabrication des batteries.Selon l'IRA, les enfants dans les mines gagneraient entre « deux à trois dollars par jour pour effectuer un travail extrêmement dangereux, pouvant les tuer ou les mutiler ». Les témoignages recueillis par l'IRA sont édifiants. C'est le cas d'un jeune qui devait porter des sacs d'environ 30 kg sur 700 mètres sur un chemin escarpé. À 15 ans, celui-ci a fait une chute de six mètres et est devenu paralysé.La demande de cobalt va exploser« Il s'agit du contraste entre certaines sociétés parmi les plus riches au monde et les gadgets qu'elles fabriquent, et les enfants qui travaillent encore comme à l'Âge de pierre », a expliqué Terrence Collingsworth, représentant de l'IRA dans le journal Fortune. Or, selon lui « ces entreprises ont les ressources et le pouvoir de résoudre ce problème. »Et le besoin d'agir est impératif quand on sait que la demande mondiale de cobalt va exploser dans les prochaines années. De 120 000 tonnes en 2016, elle pourrait passer à 357 000 tonnes en 2030.Selon l'IRA, toutes les entreprises affirment avoir mis en place une politique pour lutter contre le travail des enfants. « Leur incapacité à mettre en œuvre ces politiques pour mettre un terme ...