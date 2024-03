CNP Assurances veut mettre la main sur les activités santé et prévoyance de la Mutuelle Générale

( AFP / PIERRE VERDY )

L'assureur public CNP Assurances et la Mutuelle Générale ont annoncé jeudi un projet de rapprochement via une société commune détenue à 65% par CNP Assurances, dans le but de créer un "acteur majeur dans le domaine de la protection sociale".

Ce projet "se matérialiserait par une prise de participation majoritaire du Groupe CNP Assurances dans une société anonyme, aujourd'hui filiale de La Mutuelle Générale, dans laquelle cette dernière aurait préalablement transféré ses activités d'assurance santé et prévoyance existantes", détaille un communiqué commun.

Les éléments financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

Ce projet "s'inscrit parfaitement dans notre plan stratégique de développement sur tous nos marchés", a indiqué à la presse le directeur des partenariats France de CNP Assurances Thomas Chardonnel.

Il n'aura pas de conséquence sur l'emploi, précisent les deux groupes, et devrait se finaliser d'ici la fin d'année 2024.

La Mutuelle Générale, 1.900 salariés, conservera un portefeuille de 300.000 assurés, fonctionnaires retraités d'Orange et de La Poste.

Elle revendique aujourd'hui 1,4 million d'assurés, via des contrats particuliers et entreprises.

Présent dans 19 pays dans le monde, le groupe CNP Assurances, 7.000 collaborateurs, est depuis juin 2022 filiale à 100% de La Banque postale, elle-même détenue par le groupe La Poste contrôlé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au sein d'un grand pôle financier public.

L'assureur a par ailleurs publié mardi ses résultats 2023. Si son chiffre d'affaires est en baisse de 4% à 35,6 milliards d'euros, son résultat net bondit de 65% à périmètre et normes comparables pour atteindre 1,55 milliard d'euros, aidé par le marché français.