CMA CGM va consacrer 1,5 milliard d'euros pour accélérer sa décarbonation

L'armateur CMA CGM, qui a engrangé un bénéfice net record de 14,8 milliards d'euros au premier semestre, va consacrer 1,5 milliard à un fonds énergie destiné à "accélérer la décarbonation de ses activités", a affirmé son PDG Rodolphe Saadé au JDD.

" Nous allons déployer sur cinq ans un fonds spécial énergie doté de 1,5 milliard d’euros afin d’accélérer la décarbonation de nos activités dans le monde entier", annonce le patron du 3e armateur mondial, avec 580 navires.

CMA CGM s'est engagé à la neutralité carbone nette d'ici à 2050.

Grâce à ce fond, l'armateur espère "accélérer l’émergence d’unités de production à l’échelle industrielle de fuels alternatifs".

Le groupe qui "exploite 700 entrepôts et une cinquantaine de terminaux portuaires" veut aussi développer son autonomie énergétique en installant sur ses actifs des dispositifs de "production d'énergies décarbonées (éolien, solaire, biomasse, hydrogène)", précise-t-il dans un communiqué.

CMA CGM a rappelé qu'il s'était associé à Energy Observer pour développer "un prototype de porte-conteneurs dédié aux liaisons régionales propulsé à l’hydrogène liquide". L'objectif est de "permettre un transport maritime décarboné à plus grande échelle sur la courte distance notamment".

General managing director of French container transportation and shipping company CMA CGM Rodolphe Saade arrives at the airport in Algiers on August 25, 2022, during an official visit of the French president to Algeria.The French president starts a three-day visit to Algeria on August 25, to help mend ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. ( AFP / Ludovic MARIN )