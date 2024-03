CMA CGM renonce à acheter Wincanton

( AFP / LOIC VENANCE )

L'armateur français CMA CGM a annoncé mardi dans un communiqué qu'il renonçait à racheter l'entreprise britannique de solutions logistiques Wincanton, après que celle-ci a reçu jeudi une offre concurrente de l'américain GXO Logistics.

Ceva Logistics, filiale de CMA CGM, avait proposé environ 660 millions d'euros mi-janvier, puis 706 millions d'euros trois jours avant que GXO Logistics ne propose 889 millions d'euros, la semaine dernière.

Tandis que les administrateurs de Wincanton se sont prononcés en faveur de l'Américain, "Ceva confirme qu'il ne reviendra pas sur la déclaration de non-augmentation de prix contenue dans (sa dernière offre)", a déclaré CMA CGM. L'armateur français s'était laissé la possibilité de relever son offre en cas d'offre concurrente et avait indiqué jeudi "étudier ses options".

Wincanton, entreprise cotée à Londres, emploie 20.300 personnes sur plus de 170 sites et compte 8.500 véhicules. Pour son exercice annuel achevé au 31 mars 2023, elle a généré un chiffre d'affaires de près de 1,5 milliard de livres (1,75 milliard d'euros) et un bénéfice avant impôts de 38,2 millions de livres, en baisse de 30,3% sur un an.