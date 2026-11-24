CMA CGM prévient que ses objectifs de décarbonation sont inatteignables "dans les circonstances actuelles"

( AFP / BORIS HORVAT )

Le troisième armateur mondial, le groupe français CMA CGM, qui se présentait jusqu'à présent comme un champion de la décarbonation maritime, a prévenu mardi que "dans les circonstances actuelles", il ne parviendrait pas à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés d'ici 2050.

Pour atteindre le "net zero" des émissions de gaz à effet de serre de la marine marchande, "la décarbonation maritime exige des investissements colossaux, de plus de 1.000 milliards de dollars dans le monde, d'ici 2050", a déclaré le PDG du groupe, Rodolphe Saadé, lors des Assises économiques de la mer à Montpellier (sud de la France).

"Nous devons être lucides, dans les circonstances actuelles, nous ne parviendrons pas à atteindre nos objectifs en 2050", a-t-il poursuivi.

M. Saadé a évoqué les conflits en cours dans le monde qui rallongent les itinéraires, bloquent les navires et augmentent donc les coûts d'exploitation des compagnies maritimes.

À quelques jours de la reprise des négociations onusiennes sur la réduction des émissions de la marine marchande au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres, M. Saadé a aussi cité "l'absence de règles communes entre les grandes puissances" et la longueur du "développement des carburants décarbonés".

CMA CGM "investit massivement dans les navires à double propulsion" permettant de réduire les émissions de CO2, a néanmoins souligné M. Saadé.

Au total, le groupe exploite plus de 700 porte-conteneurs sur les mers et océans du monde, dont plus de 400 sont en pleine propriété, avec pour objectif jusqu'à maintenant de parvenir d'ici 2030 à 200 navires en "dual fuel", c'est-à-dire à double carburant (diesel et méthanol, ou diesel et bio-GNL).

Par ailleurs, à l'image des déclarations de l'association des armateurs de France, qui a demandé la semaine passée aux pouvoirs publics une stabilité de la politique maritime en France et le maintien de la taxe au tonnage acquittée par les armateurs (surnommée "niche fiscale des armateurs" par ses détracteurs), M. Saadé s'est déclaré inquiet à l'égard du développement à l'avenir du pavillon français, employant des marins et sous-officiers français.

"Un porte-conteneur, c'est un engagement (financier, NDLR) sur 25 ans" et "un sous-officier français, c'est un surcoût de 2 millions d'euros par an et par navire", a-t-il dit.

"Or depuis trois ans, notre fiscalité est remise en cause chaque automne" au moment du budget, notamment via des débats sur le maintien ou non de la taxe au tonnage, qui concerne pourtant "86% de la flotte mondiale", mise en oeuvre dans "22 pays européens", selon M. Saadé.

La taxe au tonnage, considérée par certains comme un avantage fiscal dont bénéficient les armateurs, revient au versement d'une taxe forfaitaire plutôt qu'au paiement d'un impôt sur les sociétés.